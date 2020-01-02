貨櫃船減班創紀錄 運價大漲

大型海運承攬業者指出，這個冬季貨櫃船公司因為陸續安排船隻進場裝脫硫器，是有史以來減班減最多的一次，亞洲、歐洲線12月開始收低硫油附加費，美國線元月1日跟進，各航線都確實徵收，只是每家名目不同、金額也不同，但最後總運費都差不多。預估農曆年後減班幅度更大，有利市場運價穩定。

攬貨業粗估，去年12月歐美線減班約4成，估計農曆年後的3個星期減班更近七成。大陸航運網站則指出，這次減班超越過去7年平均數，農曆年後約少掉13.78萬箱（20呎櫃）的運力。

在低硫油附加費部分，船公司美西線每大箱（40呎櫃）約150到200美元，美東約250～300美元，歐洲線每箱約250～300美元，每家收費標準不同，使用的名目也不同，其中歐洲線多數直接採全包運費，美國線則多數另列低硫油附加費。

過去1個多月歐洲線減班多，但市場出現農曆年前出貨小高峰，運價大幅攀升，從11月22日的每箱702美元漲到上周五（12月27日）的1,027美元，漲幅高達46.29％，呈現歐洲線運價一貫大漲大跌的特性。

美國線因有長約約束，運價相對穩定，美西線運價從11月22日的每大箱1,229美元漲到上周五的1,434美元、漲幅16.68％，美東線從2,256美元漲到2,562美元、漲幅13.56％。

部分航商原本擔心幾家大型貨櫃船公司脫硫器裝得多，用油成本壓低，會不會壓低低硫油附加費收取金額，不過目前實際操作價格並未出現此一現象，不過有航商認為還要再觀察半年看看。

根據Alphaliner2019年11與12月公布的數據，馬士基航運約有140艘船安裝脫硫器，較2019年7月的數據多出90艘，佔整體艘數約19％；地中海航運約250艘、多出70艘，佔比約44％；現代商船預計53艘、多出19艘，佔比約80％。

由於亞洲國際主要修造船廠脫硫器的訂單多已排到2021年6月，航商若沒預約想加裝脫硫器相當困難，台船即表示，該公司今年塢位全滿，很難再接加裝脫硫器業務。