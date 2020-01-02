咖啡店大飽和！伯朗咖啡連關8店逃離紅海

台灣咖啡市場一年產值逾台幣700億元，但競爭激烈，並走向M型化，包括價格破百元的單品手沖咖啡以及50元有找超商、速食加入者眾，上下搶食造成中價位連鎖咖啡店的經營壓力，繼「星巴克」指標門市熄燈後，「金車伯朗咖啡」也傳從去年年底到本月連關8間店，但品牌表示，主因是租約到期，未來仍不排除再拓點。

星巴克中山北路二段門市今（2）日正式熄燈外，又傳咖啡連鎖收店，金車伯朗咖啡原本全台共計46間分店，2019年年底一口氣收掉重二、民族、建北、八德、延吉、中和遠東等7間門市，今年1月也將撤收淡水門市，外傳列觀察名單的重一、承德門市則確定不受影響。品牌表示，目前已經收掉的7間店面是因人流不及預期加上租約到期，才忍痛結束營業，但未來有好的據點也不排除會再新增店面。

外傳金車伯朗咖啡關店的工作人員降轉，金車關係事業部媒體公關則指出，已關店員工大部份是用「平轉」的方式，即伯朗咖啡內部員工轉調其它人力匱乏的門市繼續支援，或是同等職位轉調其它同薪級的品牌門市，且在轉調之前都會優先訪閱同仁意見，若員工因為門市距離或是不熟悉業務性質，則金車伯朗一律採用優退或資遣處理。

這波因租約到期關店連鎖咖啡不少，加上日前還傳出「西雅圖咖啡」有產品混用低價羅布斯塔豆，中價位的咖啡連鎖市場可說因市場進入紅海後而狀況頻傳。相形之下，超商與平價咖啡連鎖店反而逆勢成長，像超商就把咖啡當成黑金經營，4大連鎖超商1年甚至可以賣出9億杯，業績持續成長，而「路易莎」則是展店速度加快，還超越星巴克，成為連鎖咖啡類的龍頭。

因應這波咖啡紅海大戰，業界觀察，金車伯朗其實反應快速，甚至趁機從「紅海轉到藍海」，以目前高人氣的「柏克金啤酒餐廳南京店」為例，轉型前也是伯朗咖啡館，當時營業時間為早上8點至晚上10點，但客層較單一，販售品項也受限，但轉型後，除一樓啤酒餐廳從早餐賣到宵夜外，二樓的燒肉吧與Kavalan Whisky Bar也涵蓋了不同客層與時段，大大拉長了營運效益與時間，相較之前的咖啡館來說，業績成長許多。

（中時電子報 黃唯淯）

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