電動機車夯 今年豪奪16％市場

機車市場「油電大戰」，12月繳出逾10萬輛的銷售，一舉將2019年機車總銷量推升至90萬輛大關，年增5.5％。龍頭光陽2019年再度賣出逾30萬輛機車，風光締造20連霸；Gogoro電動機車搶搭最優補助末班車熱潮，12月繳出破紀錄的2.27萬輛銷售成績，連二月坐穩市場亞軍，全年銷量超過14.5萬輛。

2019年台灣電動機車總銷量突破16.85萬輛、年增107.44％，市占率來到18.68％的新高，2020年多家業者陸續加入推出新車，電動機車市占率突破兩成、甚至三成，業者認為只是時間問題。

業者分析，2019年電動機車在台灣政府提供全球最補的購車補助（每輛最高超過3萬元）力挺下，銷量快速成長，加上Gogoro在全台完成超過1,500座換電站建設，提供便利的能源補充環境下，成功吸納買氣，特別是年輕族群。

另外共享交通服務業者2019年也大舉採購電動機車、擴張服務區域，更助威國內電動機車銷量快速成長。

據了解，WeMo、iRent兩家共享平台2019年新增採購光陽電動機車至少8,300輛；Gogoro直營的GoShare儘管2019年10月才開業，短短三個月內也一口氣採購4,000輛自家電動機車，更有近3,000輛集中於年底交車，成為Gogoro單月銷量締造2.27萬輛新高紀錄的最大推手。

此外，電動機車業者2019年第四季大舉操作2020年起新購補助減碼6,000元話題，成功激化搶搭優惠末班車的買氣提前購車，11月國內電動機車單月銷量爆增至2.48萬輛，也激起燃油機車業者的憂患意識，包括光陽、山葉、三陽等12月特別針對入門級的平價車款大舉加碼促銷，業績均較11月大幅成長。

12月機車市場油電行銷交火下，激出逾10萬輛的機車銷售成績，年增17.28％，創同期次高紀錄，僅次於2017年12月的11.3萬輛。油車業者認為，儘管電動機車銷量高速成長，但2019年油車仍以超過八成的市占封關，凸顯多數台灣騎士仍務實選擇燃油機車代步的事實，加上2020年起電動機車補助將逐步退場、回歸市場機制，對油車後市不悲觀。

500萬輛老舊機車汰換 商機開搶

政府2020年起擴大機車汰舊換新補助適用範圍，估將有逾500萬輛老車汰換商機，油電機車業者紛出招搶食。Gogoro提出購車最高享政府2.4萬補助優惠，呼籲老車主趁早換購；光陽、三陽的七期環保機車也提前上市，搶賺每車5,000元的環保署換購補助財。

環保署2020年起提高機車汰舊換新補助金額至每車5,000元，且汰舊機車範圍擴大至2007年6月底前購入的二行程或四行程機車，業者估將有多達500萬輛老舊機車適用。另環署補助新購補助範圍，也從原本的電動機車擴大至七期環保燃油機車。

由於補助金額不小，估對買氣將帶來正面助益，國內燃油機車業者紛紛提前上市七期環保機車，包括光陽、三陽2020年初分別上市15款、7款七期環保機車，搶賺汰換補助商機，若再結合交通部提供ABS車款每車4,000元，2020年汰舊換購七期油車至少有9,000元補助。

油車業者認為，若地方政府環保局跟進環署政策加碼補助七期油車，油車的銷售競爭力將大幅增加，樂觀2020年將可自電車業者手上收復市占失土。

此外，2020年起經濟部、環保署對電動機車新購補助合計減碼6,000元，對新購占比超過七成的電動機車業者形成一大利空。但電動機車業者認為，2020年還有許多新車將推出，或是有新的業者將加入經營，樂觀電車市場可維持榮景。Gogoro也提醒，2020年買白牌（普通重型）電動機車仍有經濟部每車7,000元補助，加上汰舊換新環保署補助5,000元，還有各縣市政府加碼，合計每車補助金額最高2.4萬元的誘因，將提高民眾淘汰老車換購電動機車意願。