營運不如預期 金車伯朗咖啡關9店

便利超商搶「黑金」商機賣咖啡，加上同業加速拓點，金車集團旗下連鎖咖啡品牌伯朗咖啡決定在12月租約到期後，一口氣收掉重二／天母／民族／建北／八德／延吉／中和遠東等7家營運不如預期的門市，淡水門店亦將於1月結束營運，若加上去（2019)年11月熄燈的天母店，等同一口氣收掉9家門市。

金車集團表示，前述門店熄燈主要是集團年度通盤檢討後作的決定，因營收獲利不如預期，公司決定在租約到期後結束營業。金車並強調，「企業整頓是正常的」，未來如果有適合商圈地點仍會展店。

伯朗咖啡原有44家連鎖門市據點，收掉前述7家門市後還有37家。金車表示，門市結束營業，有部份員工轉調其他門市，若是資遣，則一切按勞基法規定處理。

針對有員工向媒體投訴爆料指稱伯朗咖啡「人事大地震」，以及有督導被「降調」為烘豆師或訓練員一事，金車表示，人事變動係正常輪調。金車並表示，公司烘豆都在桃園廠，門市現場並沒有烘豆師，所以也沒有降職的情事。

台灣咖啡市場規模逐年擴大，為搶攻年產值超過750億的「黑金」 商機，超商、速食連鎖積極搶市，傳統連鎖咖啡備受競爭威脅，加上門市租金居高不下，單純只賣咖啡存活不易，為此台灣本土與國際連 鎖咖啡品牌紛紛積極開發餐食商品，藉此提高平均客單價，連鎖咖啡 店將從「Coffee shop」轉型為具有餐飲功能的「Cafe」，引發產業 革命。

隨著連鎖咖啡餐食比例漸增，除使餐飲業態定義界限日趨模糊，亦將分食並排擠速食連鎖與平價連鎖餐廳市場，外食餐飲市場競爭環境 更加激烈。

面對各方搶食黑金商機，「星巴克」「路易莎」、「丹堤」「怡客 」等連鎖咖啡品牌想方設法提高餐食銷售比重。「金車伯朗咖啡」更推動門店轉型，除餐點全面升級，更將其中37家門市轉型為現代餐酒館，提供柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌、紅酒、白酒和調酒。

為擴大搶攻外食餐飲商機，金車集團並正式成立「柏克金啤酒股份有限公司」，以「餐酒集團」定位拓點展店，旗下金車伯朗連鎖咖啡館 亦啟動餐食升級計畫，從「Coffee Shop」轉型為提供多元餐食服務的「Cafe」，並添購導入烤箱、油炸機、鍋爐等廚具設備，期能提 高餐食品質，強化門市競爭力。金車強調，熄燈的門市都是營運不如預期的門市。

★工商時報關心您：飲酒過量，有礙健康！

延伸閱讀

關店危機暫解！金鑛咖啡13家門市由它接手

燦星旅關門市止血 營運低迷股價跌停

不敵大環境變化 金石堂天母店明年熄燈