超奢華威秀MUVIE CINEMAS 創3紀錄

全台最頂級影城信義遠百A13 MUVIE CINEMAS趕在2019年12月31日壓軸開幕，搶跨年、過年商機。由影城龍頭威秀打造的MUVIE CINEMAS創三項紀錄，包括全影城八個影廳採THX高規格打造，最頂級軟硬體造價數一數二；一般票價最貴360元創新高，還有一座MUCROWN頂級影廳預計2020年1月21日開幕；隨著影城與餐飲全面升級進化，也將挑戰全台影城最高客單價。

威秀全台影城數也來到16座影城、169個影廳，逾5,000座席，含1座商場，以及代管花蓮新天堂樂園影城。在信義大遠百威秀MUVIE CINEMAS加入營運後，與2019年12月初取得未來10年原址續約的信義威秀，2個影城採分眾經營，可望衝高信義區的票價和營收，擴大市佔，進一步鞏固信義店王寶座。

威秀董事長吳明憲表示，威秀經營信義區20年，熟悉信義區消費族群的特色，看好在信義區的影城可以分眾經營。

MUVIE CINEMAS對於影城市場是一個標竿，但這樣影城的建製成本還是需要在高消費、人口數多的地方才能設製。

MUVIE CINEMAS有六個一般廳、一個TITAN巨幕影廳及一個MUCROWN頂級影廳，共計1,147個座位（含輪椅席），最大特色之一就是全影城八影廳放映機皆為4K雷射投影，接受由《星際大戰》導演喬治盧卡斯推出的美國知名THX認證，過去全台僅信義威秀影城的兩個影廳有此認證。THX是對電影播放設備、環境等的認證標準。

其中，TITAN巨幕影廳以希臘神話中泰坦巨人作為靈感設計，採高亮度RGB放映機、全隱藏式 7.1 環繞音響，並且以座位高低差打造遼闊壯觀的空間感，座椅採用尊榮皮質座椅，讓影迷看電影就像在搭乘頭等艙。另MUCROWN頂級影廳則是超越威秀現有最高等級GOLD CLASS的超高級影廳，將於1月下旬開幕。

另個亮點是MUCROWN餐飲，突破一般電影院只提供可樂汽水、甜鹹爆米花等常見品項，像是爆米花一次推出黃金起司流沙、巧克力熔岩、青蘋果、熟成紫葡萄等創意風味，還有巨型爆米花桶可以多人分食；以及雀巢膠囊咖啡、日本親子丼連續五年金賞獎的《鳥開》唐楊炸雞和炸雞翅，讓看電影飽足又療癒。