嘉義市長：鐵路高架化 請中央全額負擔

嘉義市區鐵路高架化工程全面開展、加速前進。市區鐵高計畫 C603 標臨時軌道及電車線工程，今（31）日由交通部長林佳龍、嘉義市長黃敏惠等人共同開工動土。黃敏惠當場遞交嘉義市84里里長連署書、市議會提案連署書給林佳龍，表達嘉義市民對市區鐵高計畫「零自籌」的堅決訴求。林佳龍指出，將向蔡英文總統反映，並責請鐵道局設立專案窗口溝通、處理相關事宜。

C603標工程用地已經鐵道局北部工程處與嘉義市府合作完成臨時軌用地取得，工程金額為8.17億元，預計111年1月31日完工，工程範圍分布於現有台鐵鐵路沿線，主要分為四段臨時軌及嘉義站區臨時軌，長度合計約5.1公里。

黃敏惠表示，鐵路高架化建設是「翻轉嘉義最重要的時刻，需要中央的支持，對的事堅持到底，工程進度只會快，不會慢。」

黃敏惠重申，希望中央能夠兌現承諾，讓循規蹈矩做完前置作業與苦工的嘉義市，能夠全額補助鐵高計畫。在她接續的兩個任期內完成了綜合規劃、環評、土地開發與財務規劃等辛苦卻影響深遠的前置作業基本功、苦工，請中央不要懲罰認真做事的模範生。

「林佳龍部長曾擔任過地方首長，知道地方經營的困難，嘉義市面臨最大的問題是預算吃緊」，黃敏惠說，嘉義市堅持鐵路高架化應由中央全額負擔，因為38.33億將造成嘉義市龐大的財政負擔，會嚴重影響未來發展，中央必須要兌現92年陳水扁總統的承諾。她並強調，建置西區國民運動中心與大南方計畫，也絕不能夠跳過嘉義市。

延伸閱讀

第28屆嘉義市國際管樂節12月20日音樂會揭開序幕

遠航高度財務槓桿 林佳龍：早有掌握

米其林新增台中市 林佳龍：我也想當神秘客