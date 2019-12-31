台灣企業直聘印尼移工 2020年可望成長逾倍

台灣製造業7月起可直聘首次赴台的印尼移工。印尼官員指出，至今有新光紡織及和友紡織2家台灣企業透過直聘錄取25名移工，預估2020年台企直聘印尼移工至少100名。

印尼海外勞工安置暨保護局（BNP2TKI）局長唐天（Tatang B. Razak）30日接受中央社記者訪問時指出，很高興與台灣的勞動部合作推動初招直聘新制，可避免移工受特定仲介剝削，雖然目前受益人數仍很有限，但「這是第一步」，也會繼續推動。

另有印尼官員指出，透過這項制度錄取的25名移工中，已有11人在台灣的新光紡織以及和友紡織工作，另外14人也準備前往台灣，將會在這2家公司任職。此外，有台灣企業也準備在2020年透過直聘制度，提供至少100個工作機會。

台灣移工團體12月初前往印尼、菲律賓及越南駐台辦事處抗議並且發起遊行，要求廢除普遍向移工收取高額「買工費」的仲介制度，全面改以「政府對政府」（G to G）直聘。勞動部雖設有直聘中心，但仍希望仲介與直聘中心雙軌並行。

勞動部在2007年設立直接聘僱聯合服務中心。在7月開放製造業聘用首次赴台的印尼移工可直聘前，適用直聘的印尼移工僅限於工作契約滿後，繼續受聘同雇主者。

唐天指出，仲介向移工索取過高費用是很多國家都面臨的問題，透過仲介赴台工作的移工被仲介收取的費用在3000萬至6000萬印尼盾間（約新台幣6萬4800元至12萬9600元）。為了避免移工被仲介剝削，印尼與台灣合作推動直聘。

根據印尼海外勞工安置暨保護局的資料，透過直聘，台灣雇主支付移工簽證及健檢費用，也負擔移工赴台的機票，符合印尼政府推動移工至海外工作「零成本」的目標。

目前印尼與南韓是透過政府對政府的直聘方式輸出移工。唐天指出，德國也即將開放印尼移工至德國工作，初步開放看護部門，再陸續擴大到其他產業，印尼很快將會與德國簽訂相關備忘錄，讓移工透過政府對政府直聘的「零成本」方式到德國工作。

唐天指出，德國在2030年前需要26萬名移工，其中有14萬6000個名額將來自非歐盟國家，德國已經向印尼提出需求；其他有很多國家也希望開放印尼移工，因為印尼的人力資源不只在低階產業服務，也包括中階及高階的產業。

至於印尼與台灣為何不能也全面採用直聘，唐天說，台灣雇主仍喜歡透過仲介，透過仲介，他們不用處理複雜的流程，聘用過程比較簡單。他2個月前曾訪問台灣，向相關方說明直聘制度的好處，「他們也願意開始考慮」。

對於移工團體要求廢除仲介，唐天說，印尼支持這項理念，仲介剝削移工問題由來已久，目前直聘與仲介仍並存，印尼會與台灣的勞動部合作，思考管理仲介收取高額仲介費的策略。

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