台灣水費負擔率全球第二低 僅比澳門高

台灣雖然雨量充沛，但在水資源調配仍有困難，國際水協會報告指出，台灣水費負擔率名列世界倒數第二。環保署水保處科長周國鼎呼籲民眾及企業，水價低仍應節約用水。

台灣雖然平均年降雨量高達約2500毫米，但約有70%左右都流入大海，早已經被聯合國列為全球排名第18位具缺水危機的國家。降雨時空分布不均，加上水源開發不易，以致水資源調配運用困難。

國際水協會（International Water Association, IWA）雙年會每2年會邀世界各國針對水資源議題討論，並公布各國水費負擔率排名，預計2020年將在丹麥哥本哈根舉行。

行政院環保署水質保護處科長周國鼎告訴中央社記者，以IWA 2018年統計水費負擔率排名來看，35個國家（或地區）平均值為1.02%，最高者為位於非洲的烏干達，平均值為8.80%，台灣則為0.16%，排名全球倒數第2名，僅高於澳門；單就亞洲而言，日本排名為第26名、韓國第32名、中國第23名、香港第33名。

周國鼎指出，雖然澳門墊底，但主要原因是近年澳門因博奕及觀光業蓬勃發展，使得「人均GDP」大幅提升，單就水費而言，台灣還是明顯偏低；不論是適當反映水價或是針對用水大戶增加費用，都希望能提醒民眾珍惜水資源。

周國鼎以工業用水大戶為例，一般都會要求回收廢水處理再利用，依污染程度處理每度水需花費新台幣20至40元不等，但現在平均1度水只要約10元，等於變相鼓勵業者直接買乾淨的水就好。

周國鼎另舉例，如新加坡與以色列，都是水資源不足的國家，以色列屬於沙漠氣候，新加坡與台灣類似，有儲水的問題，但兩個國家適當反映水價後，反而發展出領先世界的科技，藉水科技產業行銷全球。

國際水協會以各國所公布用水200立方公尺（度）的自來水費用代表每年家戶平均自來水費用，以該費用除以該國人均GDP，所得數值稱為「水費負擔率」。水費負擔率愈大，表示該國水價在同等的平均個人國民生產毛額下相對較高，也就是民眾用水費用支出負擔較重。（中央社）

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