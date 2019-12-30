建台高鐵左營土地逾期未開發 還原工業用地

位於高雄市左營區半屏山東側，原海光二村旁的高鐵左營站附近的63期重劃面積，共約有3.32萬坪「特種工業用地」，其中，建台水泥約占67.41％，約2.24萬坪，建台申請變更為「特商」和「特住」用地，卻逾期未開發。

違反計劃和協議內容，高雄市都市審議委員會上週五決議，63期重劃區全部回復為「特種工業用地」，預計明年將送內政部都委會審議之後定案。

據了解，以建台水泥為申請主體的「63期重劃區」，面積約3.32萬坪，高雄地政局在2014年4月28日正式核准「高雄市第63期左營區左東段1-1地號等自辦市地重劃區」，同年8月22日核准重劃會成立。

據指出，由於建台水泥自辦63期重劃區時，根據計畫書、協議書內容，必須在2017年2月24日之前，完成公共設施點交，但，建台水泥經過高雄市政府多次催繳，仍遲未完成，因而遭到高市府認定逾期。

因此，高雄市政府2019年4月13日根據計畫書、協議書內容，決定依法恢復成為原土地使用分區，並在公告徵求意見之後，2019年7月2日公開展覽，據了解，上週五召開的高雄市都市審議委員會決議，3.32萬坪的重劃範圍，包括公共設施、特住區、特商區，全部回復為「特種工業用地」。

據指出，「63期重劃區」主要地主有4個機構，其中，建台水泥約占67.41％，約2.24萬坪，國防部軍備局持有7.91％，財政部國產署24.61％，林務局0.07％。

建台水泥為了活化資產，根據內政部頒訂的「都市計劃工業區檢討變更審議規範」，向高雄市政府申請變更為特定住宅區和特定商業區，並在2014年2月24日公告發布實施細部計劃。

建台後來因為爆發財務危機，積欠兆豐銀為主的銀行團貸款60億元以上，建台擁有的資產，包括八五大樓低樓層、以及高鐵左營站附近土地，也就是「63期重劃區」內的土地約2.24萬坪，遭到法院拍賣，並由三禾資產標得債權。

由於2013年4月設立的三禾資產公司，經過2次變更登記之後，目前的董事長是練台生、主要董事成員之一是林崑海，因此，才使得「63期重劃區」的變更過程，受到高度關注。