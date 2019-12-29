LG目標2020家電營收突破百億元

LG擴張台灣市場版圖大有斬獲，2019年銷售年成長25％目標，可順利達陣。2020年邁向在台成立20周年，LG訂出家電事業營收目標年成長逾20％，營收首度挑戰突破新台幣百億元，擠身家電營收百億元俱樂部，若加計手機事業，2020年營業額年成長目標高達30％以上。

台灣LG電子資深副總羅時景表示，LG今年前11月家電事業年成長25％，符合預期，空調、冰箱、洗衣機及免曬衣機等白色家電銷售最好，又以電子衣櫥前11月銷售金額比去年同期成長3倍，表現最突出。

羅時景指出，台灣液晶電視市場買氣不佳，LG的43～49吋電視銷售雖然持平，但70吋以上1奈米4K電視及OLED助陣，整體電視銷售微幅年增5％～10％，今年家電事業年成長25％以及整體銷售年成長25％目標可望達陣。

羅時景表示，LG於2001年來台設立台灣LG，2020年將邁向20周年，LG樂觀看待2020年，家電事業有信心年成長20％以上，營收挑戰突破百億元，加上手機事業，年增幅達30％以上。

羅時景指出，2020年LG台灣家電事業營運成長動能來自空調、70吋以上1奈米4K大尺寸電視、TWINWash洗衣機及乾衣機，其中TWINWash洗衣機為建構完整產品線，明年新增15公斤系列；空調則計畫增加一對二多聯式產品；乾衣機產品打算引進大容量乾衣機助陣；Styler蒸氣輕乾洗機今年比去年同期成長3倍，明年還要趁勝追擊。