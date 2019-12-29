低硫油價高 航商搶裝脫硫器

國際海事組織（IMO）的限硫令公約2020/1/1即將實施，11月下旬開始，高硫油與低硫油的價差已拉高到300美元上下，新加坡普氏公司（MOPS）預估2020年3月，價差有可能近一步拉大到400美元，因此，排名全球第一、第三的馬士基航運與中遠海運，半年前開始調整策略，安排較多船隻安裝脫硫器，而國內的台船受惠此波加裝潮，2020年已經接到18艘加裝的合約。

限硫令是規定2020年元月開始，所有船隻使用的燃油，含硫量都要自目前的3.5％降到0.5％，各國商船如果沒有直接使用低硫油，就必須加裝脫硫器，以降低燃油含硫量，由於對高硫油與低硫油價差有不同的預測，有些船公司安排大批船隻安排加裝脫硫器，但也有船公司僅少量安裝，或直接用低硫油。

業者指出，越大型船舶越需要加裝脫硫器，包括超大型油輪、海岬型船與萬箱及貨櫃船，多選擇加裝脫硫器，貨櫃船航速高於其他商船，油耗也高，加裝比例高於散裝船。

目前所知，全球排名第二的地中海航運與排名第七的長榮海運船隊加裝比例最高，原規劃直接用低硫油或少量加裝，排名全球一、三的馬士基航運與中遠海運，也都調整策略，安排較多船隻安裝。

上周五（27日）新加坡現貨市場低硫油售價是每噸665美元、高硫油395美元，價差270美元；鹿特丹低硫油575美元，高硫油285美元，價差290美元；船公司多以價差200美元估算加裝脫硫器的效應，現在價差拉大，加裝效益大幅提高。

陽明海運曾估算，1.4萬箱貨櫃船是新一代節能船，每日用油量都是120噸，以一年平均航行290天計，一年用油量達4.48萬噸，以低硫油每噸售價較高硫油高出200美元來算，一年要增加696萬美元支出（約2.09億台幣），如果安裝脫硫器，花費約500萬美元，扣除船隻進塢約45天無法營運的船期損失，兩年多就可以回本，如今價差拉高到300美元，一年多就可回本。

台船今年中就接了香港東方海外一艘1.3萬箱貨櫃船加裝脫硫器的業務，明年東方海外有八艘8千箱的貨櫃船委託台船加裝脫硫器；德翔海運六艘2,800箱新造全貨櫃輪也已與台船簽約；另中鋼運通二艘20.8萬噸大海岬型也委託台船加裝，這16艘船估計加裝脫硫器總金額超過五千萬美元，至少讓台船額外增加500萬美元以上獲利。