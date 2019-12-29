前瞻一周：下周國內外財經焦點

工商時報 數位編輯
圖／Unsplash

國內財經焦點

12／30（一）

  • 觀光局公布11月國際旅客來台狀況
  • 資誠IPO記者會
  • 中興電工法說會

12／31（二）

  • 賦稅署記者會
  • 主計總處公布107年社會保障支出統計
  • 新台幣收年線
  • 台灣永續供應協會/綠色循環創新技研競賽啟動記者會
  • 智門知識社群平台/《智門 2020 跨年知識饗宴》
  • 高雄夢時代跨年演唱會活動
  • 義大世界舉辦跨年煙火秀活動
  • 台北101跨年煙火

1／1（三）

  • 墾丁龍磐公園迎曙光活動

1／2（四）

  • 勞動部公布無薪假、大量解僱數據
  • 中經院發布2019年12月臺灣採購經理人指數
  • 台灣金融研訓院發布12 月銀行高階經理人指數BEI
  • 戴德梁行公布2019Q4季報及2020年商用不動產市場趨勢
  • 大魯閣股臨會
  • 法雅客年終

1／3（五）

  • 摩曼頓新品牌引進開幕
  • 特力尾牙

國際財經焦點

12／30（一）

  • 韓國11月零售銷售、工業生產指數
  • 泰國11月失業率
  • 美國11月商品貿易平衡

12／31（二）

  • 韓國12月通膨率
  • 泰國11月工業生產指數
  • 印度第三季經常帳
  • 美國10月房價指數

1／1（三）

  • 韓國12月貿易收支
  • 新加坡第四季URA房價指數
  • 印度11月製造業產出

1／2（四）

  • 新加坡第四季GDP
  • 韓國12月Nikkei製造業採購經理人指數
  • 美國12月Markit製造業採購經理人指數

1／3（五）

  • 歐元區12月Markit綜合採購經理人指數
  • 英國12月 Nationwide房價指數
  • 美國12月ISM製造業採購經理人指數

陸港澳焦點

12／30（一）

  • 中概股蔚來汽車公布2019年第三季財報

12／31（二）

  • 中概股蔚來汽車公布2019年第三季財報

1／1（三）

  • 陸港股市元旦休市
  • 「外商投資法」、「密碼法」、「港澳台居民在大陸參加社保暫行辦法」將正式實施
  • 859項進口產品、77項出口產品關稅正式下調
  • 中國與紐西蘭、新加坡、澳洲、韓國、巴基斯坦等多國的雙邊貿易協定關稅進一步下調
  • 正式取消合資壽險公司的外資持股限制
  • 香港推「綠色生活本地遊」助力旅遊，預計花費5千萬港元

1／2（四）

  • 財新12月製造業PMI
  • 四川省發行地方債

台股一周焦點

12／30（一）

  • 興櫃買賣｜秀育
  • 法說會｜新建、第一保、中興電工
  • 除權息｜地心引力

12／31（二）

  • 法說會｜東華
  • 興櫃買賣｜穩得

1／1（三）

  • 休市

1／2（四）

  • 股東臨時會｜大魯閣
  • 除權｜士開
  • 興櫃買賣｜冠亞
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