前瞻一周：下周國內外財經焦點
國內財經焦點
12／30（一）
- 觀光局公布11月國際旅客來台狀況
- 資誠IPO記者會
- 中興電工法說會
12／31（二）
- 賦稅署記者會
- 主計總處公布107年社會保障支出統計
- 新台幣收年線
- 台灣永續供應協會/綠色循環創新技研競賽啟動記者會
- 智門知識社群平台/《智門 2020 跨年知識饗宴》
- 高雄夢時代跨年演唱會活動
- 義大世界舉辦跨年煙火秀活動
- 台北101跨年煙火
1／1（三）
- 墾丁龍磐公園迎曙光活動
1／2（四）
- 勞動部公布無薪假、大量解僱數據
- 中經院發布2019年12月臺灣採購經理人指數
- 台灣金融研訓院發布12 月銀行高階經理人指數BEI
- 戴德梁行公布2019Q4季報及2020年商用不動產市場趨勢
- 大魯閣股臨會
- 法雅客年終
1／3（五）
- 摩曼頓新品牌引進開幕
- 特力尾牙
國際財經焦點
12／30（一）
- 韓國11月零售銷售、工業生產指數
- 泰國11月失業率
- 美國11月商品貿易平衡
12／31（二）
- 韓國12月通膨率
- 泰國11月工業生產指數
- 印度第三季經常帳
- 美國10月房價指數
1／1（三）
- 韓國12月貿易收支
- 新加坡第四季URA房價指數
- 印度11月製造業產出
1／2（四）
- 新加坡第四季GDP
- 韓國12月Nikkei製造業採購經理人指數
- 美國12月Markit製造業採購經理人指數
1／3（五）
- 歐元區12月Markit綜合採購經理人指數
- 英國12月 Nationwide房價指數
- 美國12月ISM製造業採購經理人指數
陸港澳焦點
12／30（一）
- 中概股蔚來汽車公布2019年第三季財報
12／31（二）
- 中概股蔚來汽車公布2019年第三季財報
1／1（三）
- 陸港股市元旦休市
- 「外商投資法」、「密碼法」、「港澳台居民在大陸參加社保暫行辦法」將正式實施
- 859項進口產品、77項出口產品關稅正式下調
- 中國與紐西蘭、新加坡、澳洲、韓國、巴基斯坦等多國的雙邊貿易協定關稅進一步下調
- 正式取消合資壽險公司的外資持股限制
- 香港推「綠色生活本地遊」助力旅遊，預計花費5千萬港元
1／2（四）
- 財新12月製造業PMI
- 四川省發行地方債
台股一周焦點
12／30（一）
- 興櫃買賣｜秀育
- 法說會｜新建、第一保、中興電工
- 除權息｜地心引力
12／31（二）
- 法說會｜東華
- 興櫃買賣｜穩得
1／1（三）
- 休市
1／2（四）
- 股東臨時會｜大魯閣
- 除權｜士開
- 興櫃買賣｜冠亞