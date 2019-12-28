台前瞻＋陸基建 水泥業2020擁雙成長動能

國內前瞻計畫工程預算持續增加；大陸基建工程加碼、供給側改革等政策給力，市場預期水泥族群2020年成長動能仍在，不過因基期已高，2020年成長幅度應會縮減。

西進水泥廠台泥、亞泥在大陸當地政府持續推動供給側改革、加大環保標準、執行錯峰生產、禁用32.5低階水泥等政策施行下，2020年的營收獲利成長還是可期待；嘉泥則持續拓展旅宿事業，明年收割，對2020年營運衝高是有信心的。

前瞻計畫加上台商回流、科技廠辦建案增加，水泥業者對國內水泥市場市況是審慎樂觀的，預期全年水泥出貨量仍有5％～7％的成長。

雖中美貿易戰攪局，台泥認為，大陸供給側改革的政策持續，當地基建及房市仍處於成長，所以台泥對2020年的前景是「謹慎樂觀，慢慢往前走」。另外，循環經濟及綠能，預期是台泥最進補的未來事業，國內彰濱風力發電、大陸固廢處理的綜效，2020年就會見到結果。

大陸市場獲利貢獻增加下，亞泥2019年營運可望創高峰；在推動循環經濟降低能源使用、大陸2020年市場穩定成長、台灣市場需求小增下；亞泥對2020年的營運前景審慎樂觀，預期仍會在成長軌道。

亞泥認為，台灣基建市場已穩定，但政府陸續推動前瞻計畫、軌道建設等，產業園區、科技廠辦案量增加，國內2020年水泥需求將小幅增加。整體來看，全球經濟不確定仍存，從水泥產業環境來說，需求持穩小增，原料市場穩定，供給受調控下，營運將朝穩定正向發展。

本業幾乎可說已退出水泥製造，僅留少數經銷業務的嘉泥，近年來持續投入旅宿事業，轉型多元發展，2020年開始有明顯成效。

嘉泥的旅宿事業包括產業照護中心及旅館經營，其中首家產業照護中心「人之初」已在經營，首家自主開發營運的沖繩觀光飯店「hotel collective」，預計在2020年1月試營運。