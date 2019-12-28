果真是處女座！K董竟為這原因暫關星宇小舖

星宇即將開航，周邊商品也超夯，高峰時甚至會一天湧進三千筆訂單，以星宇悠遊卡為例，700張卡30分鐘就被搶光，如此大的流量，難免超出人力負荷，不過，身為完美主義者的張國煒仍對幾個退換貨不夠即時的個案感到不滿意，因此決定要暫關星宇小舖，把事情處理好再開張。

張國煒於今日在星宇航空討論區中貼文表示，「由於星宇小舖沒把出貨跟退換貨的事宜處理好，我決定暫時關閉星宇小舖，先把退換貨處理妥當，至於出貨問題等我星期一檢討後，再決定開張日期。已經訂貨的單子會照出各位不用擔心，如果不滿意要退貨或退單也可以，造成大家不便跟不開心本人在此代表星宇航空跟大家致歉。謝謝大家的支持，辜負你們支持的心也真的不好意思。抱歉抱歉」。

星宇航空公關長聶國維表示，一年半前星宇小舖成立，主要是有些公關品很受粉絲歡迎，當時單純想給民眾有一個取得購買的管道，營運初期周邊商品只有個位數，單日訂單量約幾百件，因此就由星宇同仁利用公餘時間義務幫忙出貨、包裝，但隨著星宇即將開航，周邊商品也增加至20種左右，每天動輒有上千筆訂單，高峰時甚至一天湧進三千筆訂貨單，以星宇悠遊卡為例，700張卡30分鐘就被搶光，這麼大流量實在超過當初預期及人力負荷。

聶國維說，董事長張國煒的個性就是完美主義，即使延遲出貨的情形已降到個位數也無法容忍，所以才決定暫時關閉星宇小舖，待檢討整個出貨、客訴及退貨流程，並完成改善後再重新開張。

9月6日出生的張國煒是處女座，關閉星宇小舖的原因曝光後，也讓人感受到他的完美主義，而粉絲看完臉書貼文後，紛紛留言讚美，退換貨的相關事宜，可大可小，處理不好有可能會導致流失客戶，但人都不是完美的，不可能凡事盡善盡美，但我覺得你（張國煒）做到一般老闆做不到的事。

（中時電子報 何立雯）

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