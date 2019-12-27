中鋼搶攻風電 興達海基廠落成

投資額達68億的中鋼集團旗下海洋基礎公司廠房27日舉行竣工典禮，將於2020年1月開始生產，目前已取得丹麥能源開發商的56座套筒式水下基礎訂單，未來經歷實際產製過程後，每年產量可達到50座水下基礎規模，可望創造百億元產值，進一步將進軍亞洲風電市場。

興達海基廠房竣工典禮由中鋼董事長翁朝棟主持，邀請副總統陳建仁、經濟部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫、國營會副主委吳豐興、高雄市海洋局長趙紹廉、沃旭能源台灣區董事長柏森文、中鋼總經理王錫欽、興達海基董事長王亞洲、新光鋼董事長粟明德、世紀鋼董事長賴文祥等近300位貴賓，共同見證全國第一座管架式水下基礎製造廠房。

翁朝棟指出，水下基礎是實踐臺灣離岸風電國產化的主要關鍵項目，同時也具有高度用鋼自主性，可為鋼鐵產業開創市場契機。目前興達海基設計年產能可達48至50座水下基礎，去年11月與沃旭能源簽署56座水下基礎供應合約，在廠房竣工後，明年1月將即刻動工產製。

沈榮津表示，興達海基廠房落成具有二項意義，一是落實國產化目標，透過中鋼的協助與興達海基的製造，可建立在地產業鏈，另是透過這項機制可創造在地就業機會，估計可提供2,000人就業機會。他並期許業者應把風電產業鏈建立起來，下一步將開拓亞洲風場的商機。

陳建仁表示，離岸風電是實實在在、正在施工落實的能源轉型進行式，期盼透過離岸風電產業鏈在地化的推動，臺灣未來不但能落實能源自給，同時達到能源轉型目標，並帶動產業創新，吸引國際頂尖廠商來臺投資，創造更多就業機會，為臺灣經濟注入更多活力。