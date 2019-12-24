5G順風車 美系外資評聯茂「買進」

5G基地台建置需求強勁，可望推升聯茂（6213）明年營運，美系外資看好聯茂明年營收及毛利率將受惠於5G基地台建置需求維持穩定成長，維持聯茂「買進」評等。

受到消費性電子及車用產品銷售疲弱影響，聯茂11月合併營收下滑至20.17億元，第4季營運略低於預期，拖累近期股價走弱，不過大陸5G基地台新訂單可望自明年1月開始發酵，聯茂明年第1季營運淡季不淡，聯茂預估，明年第1季營運可望優於今年同期。

為因應市場需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於今年第4季開出，明年第1季將再增加30萬張產能，公司明年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年底可望再增加60萬張產能。

隨著高頻高速材料日益完備、歐洲網通客戶開始進入試量產，預估明年上半年出貨可望放量，加上新產能到位，聯茂執行長蔡馨暳表示，公司目標是明年高頻高速材料營收較今年成長50％。

聯茂亦計畫辦理額度3億元的現金增資，募得資金將用於償還銀行貸款，改善財務結構。

美系外資在最新報告指出，聯茂股價因反應第4季營運下修風險下跌了13％，不過，5G基站安裝量不斷增長，可望對聯茂明年上半年營運有正面助益，預估聯茂明年第1季營運可達到預期目標，由於明年上半年基地台數量增加仍是相當樂觀，且企業與資料庫中心的伺服器需求都在回升，AMD Rome（PCIe Gen4）滲透率上升也有助於毛利率走高趨勢，我們認為聯茂高階產品在2020年有機會年成長50％，進而帶動毛利率攀升，因而維持聯茂「買進」評等。

（中時電子報 張漢綺）

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