印尼紡織大王看好台灣 加碼投資製造、物流

印尼「紡織大王」宋良浩第三代接班人、虹光國際開發公司董事長宋大江，回台投資首宗商用不動產「虹光LIVE」明年完工啟用；下一步，這位地產大亨將加碼投資台灣，重返製造本業，並準備在桃園觀音工業區轉戰物流業，都備受業界矚目。

今年87歲的宋良浩，是台商返鄉第一代房市投資大戶，這些年已定居在台北。至於在台事業，包括以投資收益型不動產為主的新聯國際開發，及以購地開發為主的虹光國際開發等兩家僑外資，都是由現年34歲的第三代宋大江出任負責人。

宋大江表示，爺爺自2009年響應政府鮭魚返鄉政策，回台扎根，八年前爺爺和爸爸陸續退休，由他接班。他隨爺爺宋良浩返台投資迄今滿十年，累計在房地產投資額逾200億元。

由於宋家看好台北市大直，決定重押大直，頭一筆商用不動產就是大直「虹光LIVE」，明年虹光企業總部將正式進駐。「虹光LIVE」是在2015年以10億元買下土地，占地340.3坪，已完工地上七樓、地下三層的複合式大樓，頂樓兩層保留作為總部辦公室，其餘樓層計畫經營餐飲與精品零售業。

「虹光LIVE」規劃辦公結合高級餐飲、精品零售業，是這位地產大亨首次挑戰複合式商業空間經營，自稱「Foodie」（吃貨）的宋大江自言非常具挑戰性、也是最難的，讓他腎上腺素激增。

宋大江表示，家族的家訓是只能在華人的地方投資房地產，在台灣投資開發房地產的部分由他全權負責。他看台灣房市，認為現在商辦市場價格已經有點高了，不過還沒有完全發揮它的潛力，他說：「等水開了、就不得了了！」他說所謂水開了，不是指價格被炒高，而是外商願意來投資、員工就業也變多，總體經濟環境進入國際化。

談接下來的投資布局，宋大江表示，目前在台北市已經買完了，目前評估加碼買進目標在社子島、或新北市。「我是在工廠長大的小孩，這是我在小孩時期最深刻的記憶和經驗！」所以希望在台灣也有機會回到本業，重返製造業；也看好台灣物流業，目前已準備桃園觀音工業區土地，跨入物流倉儲業，創造更多就業機會。

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紡織大王教育第一條：愛你 就是害你