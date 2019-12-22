北市租客驟減 商辦需求埋隱憂

近年台北市商辦市場熱鬧滾滾，租售商品都成搶手貨，不過辦公租客「公司」家數成長動能趨緩，恐為辦公需求端埋下隱憂！今年前11月台北市公司家數僅增加248家，相較往年年增3,000多家大幅減少，更有近半行政區負成長，十餘年僅見，企業設點也出現「版塊東移」現象，也凸顯企業經營環境未大幅改善，以及老舊城區商業成長動能不足的問題。

根據台北市商業處資料統計，今年前11月存活公司家數約17.98萬家，2012年以來，台北市的存活公司家數每年約以3,000家的速度快速增加，不過去年一年僅增加808家，今年前11月更僅增加248家。

以北市12個行政區來看，去年西區的萬華、大同公司家數已轉為負成長，今年除了這二個行政區外，更擴及中山、松山、北投等行政區，台北市12個行政區中有五個行政區，存活公司家數呈現負成長。

以今年前11月觀察，商業強度最強的信義區公司家數年增2.4％，居各區之冠，擁有內科龐大產值支撐的內湖區1.5％居次，未來重大建設匯聚的南港區年增0.6％居第三。以十年長期趨勢來看，內湖、信義、南港分別增加46％、36％、32％，各挾優勢吸引公司設點。

相較於東區三強快速成長，原本的市中心、西區公司數量卻開始出現轉折衰退，反應舊市區商圈多老舊辦公室，新供給有限、商辦更新迫在眉捷，企業面臨整體經濟環境不佳、租金成本高漲的壓力，也有愈來愈多近年營運績效佳的企業擴點、新設立公司，據點版塊東移。

天時地利不動產總經理張欣民認為，商辦市場是一個城市商業的櫥窗，公司數量近年持續增加、原有公司擴大營業，是帶動商辦需求很重要的力量，除了台北市境內的企業設點「版塊東移」，中南部都會區相對較低的辦公成本、與區域發展迎頭趕上，台北市公司家數近十年成長13％，新北市達16％，相較下，桃園、台中、台南則約增加三成，中南部都會區商辦市場也很值得期待。