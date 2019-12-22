台灣OTT之光 CATCHPLAY＋ 獲利稱冠印尼

宏達電董事長王雪紅投資的線上影音平台CATCHPLAY＋今年營運出現重大突破，不僅在印尼OTT付費平台獲利稱王，緊接著台灣在夯劇獨播、電信通路雙拚策略下，一舉將付費用戶擴增3倍，整體營運可望自第四季起獲利，明年將尋求有線電視營運商等多方合作，全面搶進市場，力拚成為台灣跨足國際首家獲利的OTT業者！

明年CATCHPLAY＋也希望再進駐一個東協國，已與馬來西亞、菲律賓等電信業者談合作；同時加碼投資自製內容，與韓國最大娛樂媒體商CJ ENM合拍印尼片、泰國片，以及投拍台灣迷你劇，為加速擴展速度，CATCHPLAY計畫在3～5年內進軍資本市場。

CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，隨著各地有線電視剪線潮加劇，OTT普及率預估年成長20～30％，CATCHPLAY＋將趁勢擴大版圖，明年預計成長一倍。明年又是台灣OTT躍進的關鍵年，有線電視營運商的態度是關鍵，CATCHPLAY＋支持國內外逾20款付費有線電視機上盒與智慧電視等裝置，已準備好與系統商合作打天下。

目前CATCHPLAY＋在台灣、印尼、新加坡三地營運，截至11月，註冊會員總數430萬，包括二成付費會員。今年，印尼市場貢獻逾六成營收、獲利，註冊用戶達300萬，付費用戶大增5、6倍，不僅是金雞母，也是成功商模輸出地，放眼東南亞市場的大本營。

印尼商模成功關鍵，在於掌握最佳內容組合與通路策略。由於預見市場競爭激烈，CATCHPLAY＋早一步就把許多電影數位版權買斷，目前片庫數千部電影中半數是獨家，同時攜手電信、固網、行動、家用電視等領導商，主攻智慧電視、機上盒等大螢幕商機，讓CATCHPLAY＋得以進入印尼金字塔頂三分之一家用市場、約9,000萬消費人口，營運短短三年就開始獲利。

今年起，CATCHPLAY＋將印尼經驗移轉至台灣，除增強內容，原本購入迪士尼、華納、派拉蒙與環球等好萊塢四大片商全年所有電影版權及多數獨立片商電影外，並跨足戲劇，引進英、美、台劇獨播，目前CATCHPLAY＋也是亞太、台灣之星等電信商主推的OTT服務，並將內容授權三大電信商自營的OTT。

楊麗貞強調，CATCHPLAY不只做OTT平台服務，更希望打造一個數位影音生態圈，建構與推廣一個「中央廚房」的概念，由CATCHPLAY輸出軟體技術與內容，成為各地電信、有線電視、OTT等領導商主推服務，或採雙品牌出擊，將是對抗Netflix等國際平台的祕密武器。