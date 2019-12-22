如跨年盛會 高捷21日運量飆上史上第二高

罷韓、挺韓遊行昨天下午在高雄拚場，高雄捷運昨天運量逾38萬人次，躍上高捷自2008年9月全線通車以來第二高，僅次於2012年底跨年夜的47萬人次。

罷韓、挺韓遊行昨天下午同時在高雄南北同步登場，雙方人馬拚場讓高捷運量飆高，昨天傍晚6時許，罷韓遊行結束，遊行終點高雄駁二附近高捷車站人滿為患，列車班班爆滿有如跨年。挺韓遊行則在下午近4時結束，高捷左營站、巨蛋站等也人潮滿滿，許多旅客擠不上列車。

高捷公司表示，因應遊行散場旅客，公司啟動跨年等級疏運機制，依遊行散場尖峰時間針對各車站熱點，密集加開列車疏運，並在1小時內疏解各車站人潮。

高捷公司進一步指出，昨天截至下午4時全線累積運量約18萬人次，下午4時後又增加逾20萬人次，運量集中在下午4時至晚上7時，昨天全天累計運量逾38萬人次，比平時假日單日運量24萬人次上下，約增加14萬人次。

高捷公司又表示，2012年12月31日跨年夜當天，由於適逢跨年晚會及五月天在高雄開演唱會，全線總運量約47萬人次，創下高捷全線通車以來，單日運量最高紀錄。

至於網友指出，昨天因罷韓遊行讓橘線運量刷新高捷橘線通車以來最高紀錄，高捷公司回應，不便提供昨天單線、單站運量，以免被外界過度解讀。

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