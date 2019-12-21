11月景氣燈號 黃藍燈恐連11亮

國發會周五（27日）將公布11月景氣燈號，由於全球景氣依舊低迷，且我國距離變燈門檻太遠，即或股市表現佳，出口成長轉正，但估計亮黃藍燈的機會仍大，這將是2019年以來連續第11顆黃藍燈。

國發會每月綜合海關出口、股價指數、工業生產等九項指標算出景氣綜合判斷分數，並以分數對映燈號，我國10月綜合判斷分數是18分，距離綠燈門檻23分有5分之遠，除非眾多指標皆好轉，否則難以改變燈號。

根據已公布的數據，11月台股表現熱絡，股價指數升至11,558點，比2018年同月上揚17.7％，篤定可加一分，而台幣計價的海關出口也成長2.0％，若季調後沒出現太大變化，也可以再加一分。

至於衡量投資的電機及機械設備進口年增率16.8％，剛好落在加分門檻邊界，這一分加不加的成？要看國發會季調後的結果，目前還很難說。

九項構成燈號的數據，多數還在編製中，將於本周陸續公布，包括工業生產、批發零售、製造業銷貨量、貨幣供給、就業人數及製造業營業氣候測驗點，除非這些指標還能再加三分，否則本月將續亮黃藍燈。

再加三分容易否？國發會於上月發布景氣時指出，美、歐景氣領先指標續呈下滑，WTO、OECD也於近期也下修全球貿易成長，經濟發展處長吳明蕙表示，從這些總體數據看來，外在環境非常嚴峻，這對台灣是一大挑戰。

經過一個月，這個嚴峻的態勢是否已出現轉變，要到周五才會揭曉，另外這兩年領先、同時指時而跌，時而升，變化微弱的走勢，本月料將不會改變。