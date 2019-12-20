紡織業環境改變 2020年市場恐面臨上瘦下肥

中美貿戰達成協議，不過在東南亞紡纖供應鏈崛起，中國大陸化纖產能持續開出，國內紡纖產業上中游廠訂單恐逐漸流失；而在品牌廠轉單效應下，下游成衣代工產業，預期明年營運仍持樂觀正向，國內紡纖產業2020年的景氣走勢，市場預期，恐呈「上瘦下肥」趨勢。

原料、客戶、市場，是主導紡纖產業營運的關鍵要素，不過隨著大陸聚酯、化纖產能的大量開出；以及新的供應鏈產生，這些要素已開始不利國內紡纖廠。

紡織業者表示，中美貿戰初期的轉單效應，雖讓國內紡織廠急單及短單增加，不過，隨著全球品牌廠訂單轉移到東南亞，以及越南、印尼等紡纖供應鏈一條龍生產方式逐漸完整、成熟，台灣的紗、線、布廠的訂單已漸被東南亞搶走。

相反的，紡纖下游成衣代工廠，則因全球品牌服飾Nike、Lululemon、Adidas上一季業績大好，國內主要供應鏈廠明年業績添薪火，儒鴻（1476）、遠東新（1402）、利勤（4426）、廣越（4438）等相關廠商，明年訂單增加，預期2020年業績仍可保持成長。

儒鴻營收中約有7～8％來自Lululemon；儒鴻Lululemon今年接單成長20％，明年可望維持二成；Nike是儒鴻大客戶，今年訂單成長10％，估明年也有二位數增加。Nike近年來對環保材質的紡纖原料需求增加，遠東新一直是主要的供應商；為應付訂單，遠東新已積極擴建RecycledPET新產能，以滿足Nike等品牌客戶需求。

Nike主要針織網布供應商之一的利勤，在Nike銷售重回高峰下，利勤今年營運已逐漸從谷底攀升，累計今年前三季獲利3.35億元、年增36.6％。在訂單量增加下，預期2020年也可保持成長軌道。

主力客戶Adidas、Nike今年訂單都有成長，是廣越今年每月營收都創同期新高的原因之一；廣越指出，根據手中接單及訂單能見度來看，Nike明年訂單量預期有5～10％的成長，Adidas成長的幅度會大些，估會有二到三成的增加空間。

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