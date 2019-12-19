美廉社新系統大亂 三商家購獲利銳減

以社區型「美廉社」超市為主體的三商家購，近日股價出現異常波動，創登錄興櫃以來最低價83.04元。據悉，該公司今年導入SAP新系統「水土不服」，造成門市結帳、訂貨、庫存、物流配送等系統大亂，光是上半年營業費用大增近9千萬，加上業外損失1千多萬，稅後淨利大減逾七成，以此估算全年獲利恐不及去年的3分之1。

值得注意的是，受資訊系統大亂影響全台700多店，導致部分門市商品訂貨異常、架上缺貨、條碼價格錯誤等混亂情況，三商家購原訂今年底興櫃轉上市的計畫確定將推遲到2020年，展店計畫也大幅減半，原訂今年美廉社要新增100店，據悉，目前估計只能新增約50家，年底估達720店。

今年9月，南山人壽才爆出斥鉅資導入的SAP新系統出包，恐影響到逾600萬保戶的權益，包含子公司合計遭主管機關重罰3600萬，董座杜英宗也被停職2年，引起不小的風波；而堪稱近年零售業黑馬的三商家購，也成為另一家受SAP系統導入影響的業者。

對此，三商家購強調，今年5月導入新系統以來，情況已逐漸修復改善中，針對新系統使用的人員訓練也持續展開，預估此狀況明年將逐步好轉。業內人士分析，SAP是全球知名軟體系統供應商，但以超市零售業來說，每日進、銷、存等環節十分綿密繁複，品項數跟商品條碼更是數以千計，確實相對複雜。

三商家購今年上半年稅後淨利1,595.2萬，年減72.39％；上半年每股稅後盈餘（EPS）0.27元，較去年同期的1.12元大幅減少。另在營收方面，今年5月以來單月營收多較去年同期衰退，11月營收則是2018年12月登錄興櫃以來單月次低。

三商家購為三商投資控股2017年7月分割出的子公司，旗下以經營美廉社為主體，另有大美折扣超市、心樸市集、美廉城超等品牌，堪稱近年本土零售業大黑馬。2018年稅後淨利1.78億元、EPS為3.58元，明顯高於2017年的2.66元。

2018年5月獲日本住友商事入股投資，根據十大股東名單，三商投控持有69.29％，日商住友持股22.24％，在外流通股票不到10％。近日股價一反常態波動劇烈，恐與此次系統問題帶來獲利劇降與轉上市延遲有關。