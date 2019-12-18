春燕到？ 工具機大老釋最樂觀訊息

國內工具機今年出口值預估年減17％～17.5％，但因貿易戰緊張氣氛紓緩，產業逐漸脫離谷底，工具機大老對明年產業景氣釋出樂觀看法，預計最快明年第一季好轉，全年工具機產值可望年增10％，這是國內工具機產業下滑以來，業界出現最樂觀的一次預測。

程泰集團董事長楊德華最樂觀，原估工具機產業景氣，從明年下半年提前至第一季好轉；台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲則預估，景氣明年第二季逐步好轉，兩人均預估，明年台灣工具機產業產值年增10％。

工業局金屬機電組副組長張明煥受邀出席台灣區工具機暨零組件公會理監事會，張明煥表示，投資台灣事務所盤點台商回流對設備需求約160億元，工業局陸續拜訪台商回流廠商，希望能優先採購台灣機械設備，盡可能在明年第一、二季下單。而在勞動部、教育部及經濟部國營會管轄漢翔及中鋼等單位加速汰舊換新設備16億元，目前落實85％。

楊德華表示，中美貿易談判雖達成第一階段協議，但未來也不會一帆風順。他對2020年工具機產業景氣沒那麼悲觀，整機廠與零件業分工，相互體諒，他預估台灣工具機產業景氣明年第一季就可望好轉，產業產值會比今年增加10％。

許文憲指出，中美貿易戰最大意義是國家定位，東協十加六明年正式成形，外銷東協需支付關稅，業者需要政府協助逐一與印尼、馬來西亞、印度等國家簽貿易協定，才有競爭力。

其次，工具機業藉此改變生產模式，做高端產品及貼近客戶，分散市場。他預估，台灣工具機產業景氣會從明年第二季緩步上升，2020年產值會比2019年成長10％。

台灣區工具機暨零組件公會祕書長黃建中表示，2019年前11月出口值28.11億美元，年減15.6％，全年出口值預估年減17％～17.5％。

百德機械董事長謝瑞木表示，明年工具機產業景氣第一季觸底，明年第三季景氣才會好轉。東台集團董事長嚴瑞雄表示，明年工具機產業需要逐季觀察，逐季調整。台灣麗馳董事長胡偉華指出，大陸5G相關產業動起來，大陸軍工及航太產業表現不錯，今年歐洲及美國工具機市場衰退至少30％。他預估，台灣工具機產業景氣要明年下半年才好轉。

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