堆疊式投保 滿足各階段需求

許多民眾都知道保障很重要，卻常常不知道從哪裡開始規劃，因為每一個人的風險與責任會隨著人生各階段而有所不同，從出生的嬰幼兒、學生族、在職場歷練的青壯族、有家庭的中壯族到屆退族，所需要的保障也不相同。壽險業者建議，可採用「堆疊式」投保策略，隨著年齡增長或承擔責任的改變，定時檢視自身保單並逐漸疊加、調整保障內容，讓保險更符合自身需求。

小朋友免疫力尚未成熟，面對各種病毒襲擊，生病頻率也提高，家長們心疼孩子生病的不適外，還得請假照顧孩子。這階段的孩童可透過醫療險來轉嫁就醫、住院費用支出，也可填補父母請假期間收入減少；到了學生時期，在外時間變多，無論是補習、騎車打工或參加聚會，意外風險也隨之提高，根據衛福部公布國人十大死因，其中15歲至24歲意外死亡比例最高，此時可規劃意外險保障，減少因意外事故帶來的傷害與衝擊。

步入職場後，逐年累積工作經驗與積蓄，可優先提升自身保障，尤其近年台灣重大傷病人數逐年攀升，至5月底已超過100萬人，其中「需積極或長期治療之癌症」占比超過45％，比重高居首位。中國人壽建議，這階段可事先備妥重大傷病險，或癌症險準備金，透過重大傷病險或癌症險一次性保險金的給付，轉移醫療支出風險，掌握治療黃金期安心養病，更能無後顧之憂。

邁入中壯年，經濟收入提升，無論是單身貴族或是上有長輩、下有孩子的家庭守護者，正值衝刺工作的中壯年階段，一旦失能，不只工作收入沒了，還可能拖垮家庭經濟。建議中壯族可以規劃長期照顧險，與其隨年齡時間逼近才擔憂老後的健康照護費用，不如趁年輕時盡早規劃準備。

一般長期照顧險多是在原有的生理功能障礙、認知功能障礙保障，但有的壽險公司的長照險，已有額外加入「完全失能」、「保險年齡80歲前因意外所致二至三級失能」，讓保障再擴大，讓長期照顧險作為最堅強的後盾。

隨著年齡增長或兒女長大，屆退族擔負的家庭責任逐漸變輕，除了思考退休後的生活，也要想著長壽高齡趨勢下的風險，此時可透過選擇利率變動型壽險，補足退休後可能的保障缺口。中壽表示，利率變動型壽險可協助民眾提早啟動退休規劃，透過時間複利降低準備退休金壓力，同時滿足保障及退休規劃需求，輕鬆享受樂退人生。