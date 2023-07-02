租金補貼2.0明開搶！1種人免申請直接領

內政部將於明（3）日上午9時起開放受理300億元中央擴大租金補貼，此次租金補貼2.0還有五大新制，包括18歲以上的租屋族皆可適用、隨到隨辦、舊戶資格沿用、無須房東身分證字號、放寬房屋適用範圍，無資料者可以切結方式處理等，申請流程也更加便民。

營建署指出，租金補貼2.0將自動帶入舊戶申辦資料，不必再次提出申請，並且在2023年6月26日透過簡訊提醒舊戶民眾，租約異動或新增資料可就近提供租屋地縣市政府，以保障舊戶後續新年度審查核撥作業，2022年度舊戶可透過營建署「300億元中央擴大租金補貼線上申請作業網站」查詢辦理進度。

租金補貼2.0申請資格包括、中華民國國民、家庭成員（本人、配偶及未成年子女，不含父母）無自有住宅、申請人有承租事實，且所租房屋部分或全部供居住使用、家庭成員每人每月平均所得低於最低生活費 3倍、未重複享有其他住宅相關協助方案，還有申請人僅限已成年（18歲以上）、未成年已結婚、未成年或安置教養、寄養家庭結束安置無法返家者等。

另有5大補貼加碼對象，其中有單身青年（成年未達40歲、單身）、新婚家庭（申請日前2年內結婚）、育有未成年子女（含胎兒）家庭、經濟弱勢（家庭成員具低收入戶或中低收入戶身分者）、社會弱勢（其餘住宅法第 4 條規定之社會弱勢身分）等。

未申請過租金補貼的新戶，於完成租賃契約簽約即可提出申請，透過線上申請網站申請者只要在網站上填寫資料、上傳相關文件即可完成申請；不便使用線上申請者可就近向地方政府索取申請書，確實填寫資料並檢附租約、存摺影本及其他證明文件，掛號郵寄至租屋地直轄市、縣市政府。

（旺得富理財網 黃順德）

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