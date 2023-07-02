欠稅大戶名單多老面孔 這企業「長年不還」

財政部昨日公布欠稅大戶名單，不少仍是「老面孔」，已故股市聞人黃任中家族繼續霸榜，黃任中積欠綜所稅19.2億元，黃任中的兩位姊姊黃夏新平12.5億元及黃燕平1.7億元，共計欠稅33.4億元，連續第14年為欠稅大戶之首。

為了有效防止重大欠稅，稅捐機關依每年的7月1日到12月31日，會公布個人累計欠稅超過1,000萬元、企業欠稅超過5,000案件的確定案件的名單。

根據最新「全國個人前20大欠稅大戶」榜單，熟面孔居多，除了黃任中家族之外，蕈菇大王林天財欠稅9.6億元，長年居於榜上、東帝士集團前負責人陳由豪仍欠稅4.3億元留在榜中。

值得注意的是，由於2007年3月6日以後才移送的案件，因為15年追稅期已過，欠稅額註銷而使部分欠稅人離開或者掉出20大榜單，例如酒商謝慶選欠菸酒稅近4億元全部註銷、李廷霖也部分註銷掉出20名外。取代的是國民黨榮譽主席連戰親家陳清和二嫂陳張麗仙進榜，以欠贈與稅近3億元擠入前20大；以及林桂芳也以2.9億元成為前20大的新面孔。

「全國營利事業前20大欠稅大戶」榜單上，環亞飯店「長年不還」，積欠稅額近24億元，多年盤踞企業欠稅大戶之首。另外，博達科技積欠11.8億元、松竹皇宮大酒家11.5億元等都是榜單常見企業。

值得注意的是，揚華科技去年積欠12.4億元，居營利事業第2名，今年因稅額調整，積欠金額剩1.9億元，跌出20名外，因此康來福建設以欠4.6億元進榜。

2007年3月6日以後移送執行的欠稅大戶追稅期最長15年，近兩年已經有不少大額案件陸續到期、欠稅額「一筆勾銷」，而今年被註銷的案件為16件，金額約13.76億元。

（中國時報 吳靜君）

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