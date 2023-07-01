暑假出遊前 務必檢視旅平險

端午節連假之後暑假緊跟在後，再加上疫情解封後，報復性旅遊潮復甦，許多民眾蓄勢待發地規劃出遊行程，不論機場、高鐵、火車、國道各種交通工具的運載量勢必創新高，保險業者提醒有出遊計畫的民眾務必檢視自身是否已投保旅行平安險或是旅行綜合險提高保障。

根據交通部道路交通安全督導委員會網路公布資料顯示，今年第一季交通事故總件數高達10萬2,744件，造成812人死亡、13萬7,702人受傷；前一陣子知名航空發生某些航班在日本滯延起飛的事件，也讓很多旅客無奈夜宿機場、破壞了旅遊興致。保險業者指出，這些意外事故，如有旅行平安險、旅行不便險，再加上意外險的保險保障，萬一遇到種種狀況就能獲得基本保障與賠償。一旦發生狀況時，務必記得保持冷靜，並取得相關證明文件，以確保自己的保障權益。

也有不少人是在國內遊玩，出發前投保旅平險或意外險也非常重要。公勝保經GOGO保專案負責人楊振和提醒，壽險公司與產險公司出的意外險，保障範圍也略有不同。產險公司提供的多是保障範圍較廣的套裝組合，保費上相對便宜；但壽險公司的意外險較能保證續約，不會因為前一年度曾經出險，導致下一年度無法承保的窘境，各有優缺，民眾可依實際需求來挑選。

至於民眾到底該怎麼投保？除了找業務員服務，或是到機場的保險櫃檯投保外，更有效率、更省保費的方式是透過網路投保平台，出發前一小時投保也還來得及。

舉例來說，GOGO保網投平台提供兩種以上的旅行綜合險的選擇，除了提供飛行過程與交通運輸過程中的交通保障，也提供了旅行期間全程的人身安全與醫療保障，像是海外突發疾病、SOS海外醫療救援服務等，除了提供多種保費方案組合外，有些險種也涵蓋了像是新冠肺炎，登革熱以及猴痘等法定傳染病的保障，讓整趟旅程能更安心無憂。

金融科技帶動多元之網路金融服務趨勢，金管會也鼓勵民眾善用網路投保或網路保險服務，在不受空間與時間限制下，保費上也更划算，檢視自身保障需求，選擇適合的保險商品補足保障缺口及獲得所需之保險服務。

至於預計帶小孩出遊的民眾，公勝保經資深行銷副總詹采蓁提醒，18歲以下的小朋友因為不具申請信用卡資格，即使是透過網路投保平台，父母也無法代其投保，且不足15歲以下小朋友有壽險保額上限的限制需要考量。

因此，建議在出發前至少保留七個工作日，找保經業務員代為處理，透過傳統的紙本投保方式，才能讓全家大小都享有旅行平安險，或是旅行不便險的全面保障。