布林肯抵達北京 可能與習近平會面

布林肯抵達北京 展開兩天訪中行程

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日早上7時多已經抵達北京，正式展開為期兩天的訪中行程，成為5年來首位訪問中國的美國國務卿。

布林肯原定在今年2月訪問中國，但訪問前夕因一個中國間諜氣球飛越美國領空，造成兩國關係緊張而延後。之後中美雙方僅有少數高層官員互動，包括美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）5月訪中、中國商務部長王文濤訪美；白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任王毅5月在維也納會談。

綜合外媒18日報導，布林肯在訪問前夕曾經表示，此行旨在確保美中兩國競爭不會演變成公開衝突，強調其他國家皆希望美中「負責任地管理」競爭關係，並尋求合作的領域。先前美國國務院高層指出，布林肯此行，預計美中雙方會觸及台灣、烏克蘭等議題。

報導稱，布林肯也是美國總統拜登上台以來，訪問中國的美國最高層級官員。布林肯預料18日會與王毅及中國外長秦剛會晤，19日可能獲中國國家主席習近平接見。

路透預計，布林肯此行將為未來幾個月更多雙邊會議鋪路，包括美國財長葉倫和商務部長雷蒙多可能訪問中國，也可能為今年稍後中美領袖在多邊峰會上的會面奠定基礎。

美國總統拜登先前指出，相信布林肯訪中有助於緩和美中緊張關係，並希望在未來數個月內與習近平會晤。他也主動提到今年2月美軍擊落中國高空氣球的事件，指稱中方有一些合理的困難，認為中國領導人事前對氣球的位置和裝備並不知情，形容擊落氣球事件屬令人「尷尬」多於蓄意。

（工商時報 李書良）

布林肯將談台灣、烏克蘭議題

據鳳凰衛視消息，美國務卿布林肯今日已抵達北京，展開訪中行程，將與中國高層官員會晤。他在訪問前夕表示，此行旨在確保美中兩國競爭不會演變成公開衝突，強調其他國家皆希望美中「負責任地管理」競爭關係，並尋求合作的領域。

布林肯於美東時間16日晚間自馬里蘭州安德魯空軍基地登機，啟程前往北京，展開擔任國務卿以來的首次中國之行，他也將成為2018年以來訪中的最高層級美國官員。外媒引述消息來源稱，布林肯此行可能與中國國家主席習近平會面。先前美國國務院高層指，預計美中雙方會觸及台灣、烏克蘭等議題。

（中時 朱紹聖）

布林肯訪中前夕 大陸宣布東海軍演12小時

美國務卿布林肯今早抵達北京，正式展開兩天的訪問行程。然而，就在布林肯訪問前夕，中國大陸宣布，自17日晚間到18日上午在東海部分海域進行軍事演練，針對意味濃厚。

據中國海事局網站16日下午消息，浙江海事局發布航行警告，6月17日22時至18日1時，東海部分海域進行軍事演練；6月18日0時至18日10時，東海部分海域進行軍事演練，禁止駛入。

布林肯於美東時間16日晚間啟程前往北京，展開擔任國務卿以來的首次中國之行。他在訪問前夕表示，此行旨在確保美中兩國競爭不會演變成公開衝突，強調其他國家皆希望美中「負責任地管理」競爭關係，並尋求合作的領域。

外媒引述消息來源稱，布林肯此行可能與中國國家主席習近平會面。先前美國國務院高層指，預計美中雙方會觸及台灣、烏克蘭等議題。

（中時 朱紹聖）

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