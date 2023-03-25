求學階段 定期檢視子女保單

國內少子化趨勢難以扭轉，小孩都是父母的心肝寶貝，為子女規劃一份完善的保障，定期檢視並補足保險缺口相當重要。壽險業者建議，家長們可以趁著兒童節將至，依孩子求學3階段部署家中莘莘學子們的醫療保障，如有餘裕也可及早為孩子準備教育資金。

行政院主計總處發布國情統計通報顯示，2020年兒童事故傷害死因主要類別包括呼吸的意外威脅、運輸事故、意外溺死或淹沒、暴露於煙霧、火災與火焰以及跌倒或跌落，各項意外可能導致孩子骨折或是燒燙傷等意外傷害；且隨著疫情趨緩，校園口罩禁令逐步鬆綁，亦有不少家長擔憂脫下口罩相對會增加孩子之間的傳染、生病的風險，如何適應與新冠肺炎及各項病毒的共存，成為新的課題。因此，全球人壽建議，在醫療保障方面，家長們可依據孩子求學3階段的風險，部署孩子所需的保險規劃，逐步建構更完善的醫療保障。

首先是幼稚園時期，定額給付型醫療險及實支實付型醫療險不可少。由於孩子們可能因為對病毒細菌抵抗力較弱，容易受到外在環境的感染，當情況嚴重時還可能需要住院治療；同時，在住院時期父母可能也需要請假照料家中的寶貝。因此，全球人壽建議，家長可選擇以提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及可以作為填補父母請假時期收入短少的定額給付型醫療險，是家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。

再者是小學時期，可補強傷害險及傷害醫療險。通常就讀小學的小孩，相對活潑好動，小孩如果已經投保了定額給付型醫療險及實支實付型醫療險，父母則可幫小孩加強傷害險與傷害醫療險的保障。以傷害醫療險為例，主要是可以填補因意外導致受傷就醫的門診或住院時的診療費用，例如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故等。

最後是中學、大學時期，強化癌症險及重大傷病險保障。現在癌症位居十大死因首位，罹癌年齡也愈來愈年輕，但又受惠於醫療科技進步，許多癌症若發現得早，可獲得良好控制。因此，規劃癌症險可幫小孩轉嫁萬一罹癌後的高額治療費用，像是癌症住院、藥物或是新型治療方式等。而重大傷病險，則是除了同樣針對癌症提供給付，還將嚴重燒燙傷、重大創傷、全身性自體免疫症候群等納入理賠範圍中，這2類保單可幫年紀漸長的孩子，減輕罹患重大傷病所需的龐大醫療費用支出，也減輕父母的負擔。

在完善部署孩子醫療保障後，仍有餘裕的家長，全球人壽也建議，可以及早啟動孩子的教育經費累積。因為孩子的教育經費需要長期規劃，對於未來有海外留學計劃的需求，建議可以優先選擇美元利率變動型壽險，利用美元商品相較新台幣商品具有較高預定利率的優勢，以及利率變動型壽險的宣告利率機制，在保單價值準備金的增長上，就會相對於非利率變動型的商品或是新台幣商品更為有感。此外，規劃時也建議附加保費豁免附約。

南山人壽建議，民眾可善用資金規劃更完整的風險保障，同時作好資產配置。南山人壽推出美元利率變動型還本終身保險，同時兼顧退休保障與外幣資產配置需求，年年可領取生存還本保險金，創造穩定的退休金流。

南山人壽表示，美元利率變動型還本終身保險可同時滿足外幣資產規劃及終身保險保障需求，且商品設計為分期繳費，有助於分散匯率風險，且自第一保單年度末起即可年年領取生存保險金，適合規劃子女教育基金的父母，以及規劃退休穩定現金流的民眾投保。對於精打細算想要兼顧資產規劃與終身保障的族群，便可以利用該保單補足壽險保額。

保誠人壽觀察到消費者對於家中兒童及青少年眼睛照顧的迫切需求，因此推出適合全家人投保的眼睛專屬保險商品「保誠人壽睛元保終身健康保險」，為目前市場上唯一自1歲起就能投保的終身型眼睛險商品，提供囊括眼睛手術、醫療、手術住院、特定眼疾手術療養等保險保障，累積給付總額最高達保險金額的250倍，讓三明治族家長們除了能幫自己投保之外，也能及早為家中子女規劃眼睛保障，做好更周全的守護。