三大效應 SCFI終止連9周下跌

上海出口貨櫃運價指數（SCFI）止跌了！？17日最新報價小漲3.17點至909.72點，終止連9周跌勢，主要是歐洲線跌深反彈，周漲1.5％～3.9％，但美東線還在跌，下跌4.8％至2,088美元，美西線小跌2美元至1,161美元算是守住。

多家航商、貨代業者表示，抽艙效應加上月底、季底出貨，許多船舶繞行好望角節省管銷費用，使得歐洲線許多船舶滿艙，支撐運價；但美東線受到許多船舶回歸美西線影響，跌幅較大。

至於SCFI指數是否就此觸底反彈，業界認為還需停看聽，除了通膨、升息、戰爭未歇，還有美國銀行連環爆效應對市場的影響需關注。

據最新1周SCFI報價，遠東到歐洲每20呎櫃運價878美元，上漲13美元、周漲1.5％；到地中海每20呎櫃運價1,651美元，上漲62美元、周漲3.9％；到美西每40呎櫃運價1,161美元，下跌2美元、周跌0.1％；到美東每40呎櫃運價2,088美元，下跌106美元、周跌4.8％。近洋線方面，東南亞新加坡航點每20呎櫃運價190美元，上漲10美元、周漲5.5％。

（工商時報 邱莉玲）

SCFI止步9連黑 專家:船票拿好這時在下船

上海航交所最新出口貨櫃運價指數（SCFI）出爐，止步連9黑，小漲3.17點至909.72點，雖漲幅僅0.35%，但除順利保住900點關卡，也比預期提早翻正，加上護國神山台積電強勢填息，專家認為，有機會激勵台股除息行情起跑，但提醒長榮、陽明在去年除息前1個月，約6月初左右出現棄息賣壓，搶搭除息行情與運價翻正順風車的投資人，記得提早下車。

陽明與長榮去年各配發20元及17.99元股息，並相繼在6月27日、29日除息，但當時因高檔運價鬆動，導致股價自6月初起雙雙墜崖雪崩，直到當月底除息過後，籌碼才沉澱冷卻，因此專家提醒，選股不能光看殖利率高就買進，若無法順利填息，就會落到「賺股息、賠價差」的命運。

啟發投顧分析師李永年提出4點建議，包括過去5~10年穩定配息、高現金殖利率、股息發放率（每股股息/EPS）逾6成，以及能夠順利填息，作為篩選條件。

另值留意的是，被網友戲封為「台灣波克夏」的中環昨（16）日公告各敲陽明及長榮4,700張、2,660張，均價各為63.97元、163.57元，兩案合計金額達7.36億元。

由於中環上周才相繼處分陽明與長榮4,782張、2,000張，前者損失2,891.7萬元，後者則小賺435.2萬元，不料時隔不到1周就光速回補，是否同樣布局除息行情受關注。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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