金三銀四見鋼市春燕 大陸鋼鐵業PMI連3升

鋼市見春燕？中國鋼鐵行業2月PMI為50.1，較上月大幅回升3.5，連續三個月上升，重回50以上，顯示鋼鐵行業運行趨穩回升，加上大陸在政策面不斷有利多落地，「金三銀四」的需求旺季或將有所顯現，預計3月鋼材需求將繼續回升。國內鋼鐵廠龍頭中鋼（2002）2月出貨量也優於預期，豐興（2015）本周開出的廢鋼與鋼筋價格雙雙上漲，鋼市已逐漸朝正向發展。

受惠鋼市景氣露出曙光，國內上市鋼鐵類股表現軟中透堅，中鋼漲幅1.16％、上漲0.35元；中鴻（2014）漲幅2.74％、上漲0.75元；豐興漲幅2.7％、上漲1.9元；新光鋼（2031）漲幅更達4.5％、上漲1.95元；類股2日指數上漲1.49％。

受惠疫情解封，大陸製造業迅速回暖，大陸國家統計局1日公布數據，2月製造業PMI較上月增長2.5至52.6，優於市場預期也站穩榮枯線上方。值得注意的是，受市場高度關注的鋼鐵業PMI指數中，因2月大陸各地疫情的影響基本消退，加上春節過後社會面流動性基本恢復，多地集中開工重大項目建設，工地工廠陸續開工復工，部分地區冬儲接單仍有所持續，大陸國內鋼市需求表現逐步復甦。

數據顯示，2月新訂單指數為48.9，較上月升5.0，顯示市場需求趨穩回升，但指數水準仍處於50以下，顯示鋼材市場需求整體仍然偏弱，尚未完全恢復正常。

在疫情影響全面消退後，大陸經濟將持續穩定回升，各地重大專案集中開工將為經濟持續注入較強動力，企業對後市預期樂觀。生產經營活動預期指數為62.2，上升3.9，連續三個月上升，創2020年6月以來新高，鋼廠也加大了產成品庫存以備後市供給，產成品庫存指數為56，上升3.2個百分點，連續六個月上升。

中鋼董事長翁朝棟認為，目前各國加緊推動基礎建設，有助於用鋼產業的增加，且大陸將於本月召開二大會議，可望宣布多項利多政策，以提振經濟景氣，可望帶動鋼材需求加速增溫，因此樂觀期待鋼市需求前景「月來月好」。

鋼市購料信心回溫，中鋼與旗下中龍鋼鐵2月出貨量拉高至93.3萬公噸，優於規畫目標，中鴻2月出貨量也繳出超越目標的近16萬公噸成績，創去年下半年以來單月新高。在需求動能轉強下，中鋼3月出貨量將挑戰百萬公噸規模。

豐興1日開出廢鋼與鋼筋價格雙雙上漲，每公噸各漲200元、型鋼持平，調漲價格後，廢鋼採購表價每公噸1.18萬元、鋼筋2.08萬元，型鋼2.76萬元。隨土耳其強震後重新回到國際廢鋼採購市場，海外廢鋼原料行情看俏，鋼筋、型鋼等建築用鋼後市也正向發展。

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