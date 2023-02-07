善用信託 財富傳承免贈與稅

許多人誤以為「信託」是有錢人的專利，但其實善用信託節稅省很大。信託公會舉例，善用「預開型他益信託」加上每年贈與子女的免稅額，透過分年贈與的方式來規劃，就能達「財富傳承」的功能。

在信託架構中有三個角色，就是「拿出信託資產的人」（委託人）、「管理信託資產的人」（受託人）及「受領信託資產利益的人」（受益人）。如果受領信託資產利益的人（受益人），跟拿出信託資產的人（委託人）不是同一人，就是「他益信託」，此時交付信託的財產就屬於委託人贈與給受益人的財產，所以辦理信託時，需要繳納贈與稅。他益信託主要對委託人課贈與稅，而課徵贈與稅的時間點就在信託成立之時。

信託不是有錢人專利

信託業者指出，目前許多銀行都提供多種資產傳承或照顧遺族的信託，由於每年贈與稅的（每位贈與人）免稅額度僅有244萬元，委託人必須逐年將244萬元存入信託專戶，始得免稅。

因此，信託業者建議，父母如果想要成立一個976萬元的預開型他益信託來照顧子女，可善用每人每年244萬元的免稅額，透過分年贈與的方式來規劃。例如父與母於當年底及隔年初各自贈與244萬元來存入信託專戶，此規劃方式可免除繳納贈與稅，又因為是成立預開型的信託契約，故在信託啟動收益分配前，無須支付信託管理費。

信託提供五大功能

信託公會秘書長呂蕙容強調，信託可以提供「資產保全」、「專款專用」、「生活費用給付」、「退休安養」及「財富傳承」等諸多功能，並不是有錢才能做信託，信託亦非有錢人的專利，不少長輩擔心辛苦工作大半輩子所存的儲蓄及退休金被騙，或自己日後失能失智不會管理，成立信託就是一項有保障的規劃，用信託來保障自己與照顧家人，也可以化解身後子女爭產的困擾，為努力而來的財產加上一道安全鎖。