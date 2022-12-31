奉行點線面 分散投資風險

整個2022年在COVID-19、烏俄戰爭、通膨縮表等接二連三的衝擊之下，不僅使整個股匯債市一片大震盪，更衝擊壽險公司所推出的投資型保單買氣。對此，合庫銀行總經理藍年紳則建議，面對全球經濟持續動盪，此時反而是可重新逢低布局、及早參與市場、分批投資的好時機，但建議要做好「點、線、面」三個原則。

今年至10月份，投資型初年度保費收入相較去年同期減少51.2％，等同於「腰斬」。保險業者對此認為，除了2022年在景氣面的因素，即資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，使保戶對投資態度轉趨保守，另因投資型保單高齡條款新制於10月1日起上路，這對通路銷售亦有影響。

對於「點線面」三大原則，藍年紳進而深入說明。他強調，所謂的「點」，就是要先設好停損、停利點，投資人最容易犯的錯就是捨不得停損或貪心追高，往往也會被市場陷阱套牢。

第二、定期定額投資。藍年紳認為，應隨著市場線形有紀律的投資，每月固定提撥金額參與市場，以穩健型的理財商品為主，投資要能錢滾錢，除了複利，還需要「養」時間，設立一個自動扣繳的專款專戶，並且長期透過定期定額的方式投入，不論景氣如何變動，市場趨勢怎麼走向，都不會中斷。

第三、就是多元全面布局，投資不同幣別、不同地區或不同產業等等，避免孤注一擲、分散風險才是投資的長遠之計。對此藍年紳也特別強調，在選擇投資型保單時，一定要注意該保單的投資標的多寡、免費轉換次數等細節，以免讓保單限制了投資廣度。

至於停利停損點該如何設計？藍年紳建議，停損停利點設置和個人風險耐受承度密切相關，「因此不妨參考自己過往的投資經驗值，以及投資標的過往獲利表現來設定！」

基於分散投資來分散風險，藍年紳也提醒，在選擇投資型保單時，應選擇標的數量多的保單平台，來增加轉換標的空間；但在此同時，他也特別指出除了數量之外，標的計價幣別種類、配息或配權方式，也是在比較評估的重點，如此一來，可讓自己日後有更多元的轉換選擇。

保險業者也認為，保戶在購買投資型保單時，最好也能積極的作功課，尤其要檢視績效表現，不要放著不管，主張應該定期檢視績效：「最少每季都要看一次自己保單績效表現！」

對於藍年紳上述所提出該如何注意保單的投資標的多寡、免費轉換次數等細節，以免讓保單限制了投資廣度，合庫人壽主管則進一步說明解釋，檢視績效不代表就要轉換投資標的，但是在選擇投資型保單時，可以選擇一年最少四次以上的免費轉換次數，這是最起碼的，如果是積極短線操作的話，可能會需要一年12次甚至更多次。

合庫主管也建議，選擇配置自己的保單標的時，以自己可以顧得到的數量為主，如果沒太多時間觀察市場：「建議配置三支以內就可以，量力而為。」但是一定要定期審視績效表現，如果突破停損及停利點時，就要轉換或贖回。