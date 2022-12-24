外幣利變險 退休兼傳承

內政部資料顯示，國人平均餘命逐年增加，現代人承擔家庭責任期間變長，即使退休也需要更多資金，衛生福利部進一步調查65歲以上老人經濟狀況，退休主要經濟來源31％來自退休金，其次24％靠子女奉養，14％才是來自於自我理財（儲蓄、投資或保險所得）。如何在不加重子女負擔前提下，又能有充足的保障成為首重課題！壽險業者今年大推的外幣利變型保險，就以主打兼顧退休與傳承的訴求，搶攻需要打造退休現金流與資產傳承規畫的族群。

安聯人壽10月與匯豐銀行獨家推出「美利傳福外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）」，保單屆滿六年後，增值回饋金可選擇現金給付，或用來增購保額，提供壽險及完全失能保險金，強化保障，幫助民眾提早做好資產傳承規劃，補足風險缺口，守護家人生活無虞。

儘管今年受到國際政治與經濟等各項環境因素，美元匯率較去年強勢，但美元仍是台灣民眾多元幣別資產配置上的重要選擇之一，安聯人壽強調美元保單目前利率相對較高，在拉高保障及累積資產上，會比新台幣保單較具優勢，加上利率變動型保險商品宣告利率也會適度反映市場利率的漲幅，有機會參與利率調漲，分享升息利多的特點。因此，利率變動型美元終身商品一直是多數民眾在資產配置上的首選。

另外，根據衛福部110年身心障礙統計資料顯示，超過半數的失能者是由疾病或傷害所引起，且年齡主要集中在多是家庭經濟支柱的中壯年族群，萬一家中主要經濟來源因故失能將衝擊全家人正常生活，可能讓原本規劃的家庭保障中斷。因此台新人壽日前推出的「臻保傳家利率變動型美元終身保險」，繳費六年期保障終身之外，提供二至六級失能者可豁免保費，避免家庭經濟支柱因為失能而使保單效力停止，同時每一保單週年日有機會給付增值回饋分享金，集保障、退休與與傳承等功能。

永達保經表示，人口老化、平均餘命增加的風險，「退休」將成為未來保險商品的重要訴求。保險商品越來越多元化，國人退休風險需求增加，利變年金險彈性繳、彈性領，打造未來現金流，為自己投保規劃退休生活。此外，未來有出國規劃或是手邊就有外幣的民眾，也可以考慮搭配高額保障的美元利變型壽險商品，透過多元配置累積退休金，也能滿足資產傳承配置需求。