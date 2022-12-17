做好四大保障 為人生找靠山

今年即將邁入尾聲，第57屆金鐘獎頒獎典禮中一橋段追憶已逝歌手、影星的影片，再度喚起民眾正視健康與保險保障的重要性，全球人壽建議，應趁年輕預先做好保險規劃，可從壽險、醫療、意外、退休四大保障著手，勇於為自己的人生負責，成為家人的靠山。

從壽險公會發布的2021年台灣人口投保人壽保險投保率統計來看，截至去年底，台灣人口投保人壽保險（依身分證字號歸戶）投保率為68.29％，其中女性投保率為70.7％，男性投保率為65.84％，每人平均保額為187萬元。由此可見，仍有逾3成的國人未投保人壽保險，對於保障意識較為薄弱。

全球人壽健台通訊處區經理吳大偉以伊索寓言《螞蟻與蚱蜢》，鼓勵年輕人為自己的人生負責，應在年輕時未雨綢繆，預先做好保險規劃，可從壽險、醫療、意外、退休保障先著手。他認為，「買保險不會改變你的生活，卻可以防止你的生活被改變」。

首先是壽險保障，生命的終結是每個人都要面對的課題，如何提升自己的身價成為首要任務。在成家立業前，年輕人可能上有父母要奉養，一旦意外身故、病故，讓白髮人送黑髮人，此時如有壽險保障，至少當人身風險來臨之際，有一筆保險金可安慰家人。

在成家立業後，家庭責任相對更重，除上有父母、下有子女，可能也有車貸、房貸，因此壽險保障額度甚為重要，更要做得充足，萬一自己提早下課，最起碼這筆保險金可用來支付家人未來一段時間所需的生活費、教育費、孝親費及貸款，真正延續愛與承諾。

再者是醫療保障，為預防疾病風險。吳大偉建議，應趁年輕、健康時備妥醫療保障，尤其是實支實付型醫療險，可填補健保不給付的自費醫療費用，再搭配重大傷病險，一次性給付彈性好運用，保戶可選擇較好的醫療照護與生活品質，還可彌補收入停頓帶來的經濟壓力，除了不讓自己成為家人的負擔外，也能有勇氣面對未來的生活與治療。

三是意外保障，在人生這條路上，難免會有許多突發性的變故，也就是意外無所不在，一旦發生即會讓家庭經濟遭受嚴重打擊，因此意外險是保險規劃基本的必備款，提早備妥意外保障，更能讓自己與家人多一份安心。

最後是退休保障，工作總會有結束的一天，退休規劃是每個人必修的課題，為讓自己能安心養老，就得及早著手進行，希望自己辛苦努力準備的養老金，至少能支應未來數十年的退休生活。