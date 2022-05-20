央行政策及疫情打擊賣房意願 創半年新低

升息加疫情，打擊民眾賣房意願。國泰金控20日公布5月國民經濟信心調查結果，認為此時是賣房時機者，由4月的39.3％，降到36.8％，認為不是賣房時機者則回升到45.1％，賣房負意願持續加深到-8.3，是近半年新低，國泰金分析，近期央行貨幣政策緊縮加上本土疫情，影響民眾賣房意願。

從2014年10月開始，買房及賣房就一直呈現負意願，即買方與賣房都認為現在不是最佳的房屋交易時機，2021年國內疫情警戒升三級時，買方意願有上揚，今年初則是在升息預期下，賣方意願明顯回升，3月時有39.7％的受訪者認為已是賣房時機，與認為不是者的41％，差距拉近，已快翻成賣房正意願。

但5月因央行升息、可能再祭出新的信用管制措施，加上本土疫情升溫 ，5月認為不是賣房時機者升高到45.1％，比3月拉高4個百分點，認為是賣房時機者，也降到36.8％，比3月時少3個百分點，因此賣房負意願加深到-8.3，是2021年11月之後、即半年的新低。

買房依舊是負意願-52.6，創2019年6月以來、即36個月新低，有68.9％的受訪者認為此時不是買房時機，認為是買房時機者亦從去年三級警戒時的28％，一路降到今年5月的16.3％，代表買房者認為還可再等待。

5月民眾對經濟景氣信心亦持續下滑，依國泰金調查，在央行加速緊縮貨幣政策，中國大陸防疫封鎖與本土疫情升溫影響，5月預期未來半年景氣的展望指數從4月的-16下降至-25.9，現況指數則從上月的-16.5，急速走低至-43.8，即民眾感受經濟景氣比之前差；民眾對未來半年加薪的預期指數亦從4月的7.1滑落至0.6，大額消費意願指數因本土疫情持續升溫，5月進一步降至-9，終結去年8月以來連續9個月的消費正意願，代表民眾對出遊、購物等意願下降。

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