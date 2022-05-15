立院法制局建議：試辦勞退自提自選

在高通膨壓力下，勞退自選投資制度再次成為話題，立法院法制局5月公布最新研究結果，認為在考量低利率、通貨膨脹及長壽風險等因素下，建議勞動部可陸續試辦勞退自選投資平台，且由「勞退自提」部分先行開放，等有成效再開放「雇主提繳」部分自選。



在《勞工退休金條例》2005年施行後，雇主必須要替勞工退休新制勞工，按月提繳不低於每月薪資6％退休金，勞工同時也可選擇自提，即按月提繳1％至6％。勞退新制基金目前由勞動基金運用局管理，部分由政府自營操作，部分委託專業機構經營代操，同時政府保證2年定存利率收益。



立法院法制局5月公布最新研析指出，勞退新制基金雖由政府保證收益，但考量低利率、通貨膨脹及長壽風險等因素，單一基金保障收益運作模式，可能造成部分勞工未來退休金不足隱憂，也因此，勞退新制基金是否可以設置自選平台、由勞工自行選擇投資標的成為近年來熱門討論議題。



勞動部3月22日也公布「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」結果，發現有43.4％的勞工贊成開放自選投資，但勞動部表示，因勞退金目的是在保障勞工老年經濟生活，仍應以安全、穩健為優先考量，現階段仍不打算開放自選措施。



立法院法制局提出三大建議，包括優先改善勞退自提比率偏低情形；推廣勞工金融知識並強化退休理財教育；建議參酌私校退撫自主投資機制，試辦勞退自選投資方案。



針對勞退自提比率偏低，立院法制局認為，主管機關宜加強宣導勞退自提相關優惠措施、持續改善低薪問題並研議弱勢勞工相對提撥優惠等方式，以提升勞退自提比率。勞工金融知識部分，研究認為主管機關持續有效推廣勞工金融知識，強化退休投資理財教育，在建立專業財務諮詢管道後，再逐步推動勞退自選投資標的較為妥適。



未來開放勞退自選投資平台，研究建議可參酌私校退撫自主投資機制，依勞工風險承受度，先針對「勞退自提」部分開放試辦，再開放「雇主提繳」部分讓勞工參與自選投資；同時應採簡單易懂投資組合，並暫時維持政府保證收益保障，及風險退場機制，才能增加勞工參與自選投資意願。