年度專題》2021-22財經大事回顧與展望

世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰。

果不其然，2021下半年開始，新冠疫情的蔓延仍構成人類最大的挑戰，通膨水平持續走向高點，商品供求失衡和供應鏈緊俏也成必然之勢，加上世界強權在政經議題、氣候合作等問題上的短兵相接，著實讓人難以想見，2022年會是一個什麼樣的年頭？在這動盪不安的局勢中，何時才能看到鼓舞人心的前景？

一連串的問號，沒有故鄉，但正考驗著我們勇於前行的信心。惟在迎接不確定的年代前，針對重大議題引發思考，尋求對世事真正的理解，或許是我們能找出面對全球政經格局與環境失衡的因應之道。

工商時報作為財經專業媒體，提供及時、全面的新聞報導之外，即起更於官網推出「2021-2022財經大事回顧與展望」專題，匯整出新冠疫情再起、大斷鏈的時代、塞港蝴蝶效應、通膨暗潮洶湧、打炒房緊箍咒、台股512驚魂記、1.5度C救地球、習拜強權對話等最受關注的15大新聞焦點，並邀請專家為我們分析其意義與影響，以專業的報導與令人信服的觀點，與讀者共同迎接不確定的年代，從今日走向未來。