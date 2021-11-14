宏佳騰 拚PBGN電車市占兩成

電動機車銷售近來在振興五倍券點火下，市場熱起來，其中市占長居第二的宏佳騰，10月締造接單逾1,400張、交車965輛的今年最佳成績，加上推出國內首款電動商用三輪機車Ai-2，讓宏佳騰成為近期最受矚目的電車品牌。

宏佳騰執行長林東閔表示，宏佳騰積極投入電動機車市場，打造有宏佳騰特色的電車與競品區隔，切入市場短短兩年、累積超過2萬車主，是Gogoro之外台灣電車銷量最大品牌。

電車市場最大勢力的PBGN（Power by Gogoro Network）聯盟中，宏佳騰占有率已達13％，未來隨產品線擴張，宏佳騰要朝在PBGN市占率達20％的中期目標拚進。以下是林東閔專訪紀要：

問：宏佳騰以生產燃油引擎機車起家，近年為何成為轉型電動機車的急先鋒？

答：宏佳騰很早就看到電動化、智能化是全球車輛產業發展不可逆的趨勢，相較於許多經營超過半世紀的傳統機車大廠，「油轉電」的過程面臨許多抗拒，宏佳騰品牌還年輕，還有轉型的本錢，此刻進場是最佳的時機。

有人說宏佳騰是看到Gogoro賣起來了才加入PBGN，實情並非如此。宏佳騰在Gogoro剛發表時，就看上Gogoro Network電池交換系統的發展潛力，當Gogoro還在尋求機車大廠合作之際，宏佳騰從2016年就開始和Gogoro接觸，是第一個「主動」遞出橄欖枝的機車廠。而Gogoro銷量真的起飛，是2017年中Gogoro2推出後的事。

2019年成軍的PBGN，是宏佳騰與Gogoro共同催生出的聯盟機制，讓更多機車廠有機會運用Gogoro Network的電池交換網絡資源，加速台灣電動機車的推展。

宏佳騰加入PBGN之初就很清楚不能當「me too」，必須建立「非宏佳騰不可」的產品特色，早在2016年就啟動車聯網技術研發計畫，開發出市場上最智慧的機車儀表板CROXERA，營造品牌電車高度智能化的特色。今年宏佳騰推出與友達光電聯手開發的CROXERA6，已經是完整的雲端、邊緣連動智慧交通潛力平台，還具備能預防死角的DAPS影像顯示系統。

宏佳騰更將多年累積的造車know-how、人因科技，運用在打造電車產品上；相同的三電系統，有宏佳騰DNA的車騎起來就是和其他PBGN電車不一樣，裨益宏佳騰長居電車市場亞軍。

問：疫情緩解後，國內電動機車銷售出現反彈，宏佳騰10月更創下接單逾1,400輛的銷售紀錄，然電車市場也掀起了「亞軍之爭」的口水戰，宏佳騰如何接招？

答：政府五倍券發放，雙北、桃市府對振興券購買電車加碼補助，帶動10月電車銷售成長。然競品卻大舉操作10月前八天領牌數字超前宏佳騰、躍居市場第二等斷章取義的資訊，擔心會誤導市場與消費者，讓宏佳騰必須出來講清楚、說明白。

細究內容，其中有很大的貓膩，政府振興券10月8日才發放，宏佳騰加碼優惠方案也從當日才起跑，自然10月初電車領牌數字偏低；在此同時，競品「法人車」、經銷商試乘車大批在月初交車，才出現前八天銷售超車宏佳騰的暫時性現象，尤其外界質疑這批法人車是競品透過入股快遞公司，將投資資金用在回購自家電動機車，後續勢必出現上千輛「法人車」的銷售業績。

而競品靠法人車「充」業績也沒有高興太久，隨宏佳騰實實在在的B2C銷售陸續開出，最終全月領牌965輛，坐穩市場第二的位置。

宏佳騰樂見有更多業者投入電動機車，大家一起把市場做大，但也呼籲同業競爭要理性，應該要回歸產品性能、服務等基本面上，才是全體消費者之福。

問：對明年電動機車市場看法？

答：電動機車從2016年起呈逐年增加的趨勢，2019年市占率衝上18.7％高點，然2020、2021年「油電平權」的政策髮夾彎，政府突然對七期燃油機車提供補助，打亂產業轉型的節奏。

所幸油車補助今年底全面結束，明年起更嚴苛的七期環保全面實施，市場重回對電車發展較有利的環境，2022年可望成為台灣電動機車的「新元年」，樂觀電車市占率能提升至15％～20％的水準。

目前宏佳騰銷量占整體PBGN電車的比重約13％，接下來要朝PBGN電車市占率20％的中期目標拚進。

為達成中期發展目標，持續擴張產品線陣容是最大關鍵，「宏佳騰已經準備好了！」除現有產品外，更多元車款等在開發範圍內，產品開發計畫書已寫到2026年以後，大家可拭目以待。