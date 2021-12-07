2021財經大事｜迎戰新冠再起 明天要更好

新聞觀點》防疫可以少點政治

文／工商時報財經要聞中心主任呂雪彗

2021.06.01

防疫三級警戒全國延長至6月14日，本土病例不斷上升破7千人，且死亡人數也迅速破百，超越SARS期間的死亡人數；不僅如此，雙北市超前部署，進行四級警戒兵推，預告疫情若反撲恐將「封城」。種種諸多壞消息，讓關在家的民眾，更惶惶不可終日。

停課可遠距不停學，惟一旦停班、停工，經濟勢必崩潰，連科技大老都急電台北市長柯文哲喊話「絕對要審慎，再審慎！」因此「萬事莫若疫苗急」，如果外購疫苗能及早到貨，人民的惶恐就不會與日俱增，也不會走至封城地步。

然而，疫苗到貨日期從去年喊話至今年首季，進口數量遠不如預期，讓蔡總統及執政團隊民調直直落，而彭博社最新發布的全球「抗疫韌性排行」，台灣在過去一個月內從第五名下滑到15名外，也與台灣疫苗施打率僅約1％有關。

諷刺的是，去年執政黨一再大內宣及大外宣，強調台灣是防疫模範生，確診數相當少，控制得宜，但今年5月間本土疫情大爆發，一發不可收拾，台灣這次再度因防疫登上國際媒體版面，但不是因為防疫好棒棒，而是防疫超前部署「破功」。

《時代雜誌》日前以「虛假的安全感和私密的小茶水，如何破壞台灣對COVID-19防禦」（How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan’s COVID-19 Defenses）」為標題，撰文評論台灣防疫問題，內容點名台灣防疫「吹牛」破功，甚至文中以「vaunt」（吹噓）一詞重話批評，並提及「華航諾富特」、機師「3+11」破口，及台灣疫苗不足、整體鬆懈心態等。

外媒的評析，令台灣啞口無言。這次本土疫情來勢洶洶，死亡人數激增，在在讓全民不得不嚴厲檢視：蔡政府口口聲聲「超前部署」，一年多了，疫苗採購數量、爭取疫苗代工及國產研發等實績在哪裡？

國台辦近期表態捐贈台灣疫苗，政府以統戰視之冷處理，外媒認為台灣領導階層陷入病毒與政治的兩難。惟上海復星代理的BNT是德國原廠生產，連指揮中心發言人莊人祥都出面證實，但有心人士卻故意誤導是大陸製，難道不是搞意識型態？

政府既婉拒大陸捐贈，卻未能積極爭取美日、歐盟及世衛等盟友大力支援，採購疫苗到貨速度牛步化，令地方首長及第一線醫護，天天急得像熱鍋上螞蟻。

很多科技業者及宗教團體眼見疫苗到貨緩不濟急，都急欲伸手幫政府一把，但指揮中心卻開出企業及民間採購疫苗八大條件、二大原則，各界聽不下去砲轟政府「刁難」，質疑指揮中心的聲浪爆表，逼得總統府及立院黨團總召柯建銘不得不跳出來緩頰，強調政府一定會協助民間加快審查程序。

本土確診案例並未趨緩之際，人心惶惶，台灣不分官方、民間，不分朝野，應該同島一命，只要民間有本事採購到疫苗，政府應從寬從速設立綠色通道、快速簡便審查程序，這才是國人此刻最殷切期盼的事。

台灣不需搞疫苗政治學，中央及地方不必在意誰搶功，應以人命為當前第一要務，只要國際認可、安全且有效的疫苗，不論管道如何，政府張臂歡迎都唯恐不及了，何需設下層層關卡？豈不落人口實！