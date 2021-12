2021財經大事｜迎戰新冠再起 明天要更好

新聞觀點》防疫可以少點政治

文/工商時報財經要聞中心主任呂雪彗

2021.06.01

防疫三級警戒全國延長至6月14日,本土病例不斷上升破7千人,且死亡人數也迅速破百,超越SARS期間的死亡人數;不僅如此,雙北市超前部署,進行四級警戒兵推,預告疫情若反撲恐將「封城」。種種諸多壞消息,讓關在家的民眾,更惶惶不可終日。

停課可遠距不停學,惟一旦停班、停工,經濟勢必崩潰,連科技大老都急電台北市長柯文哲喊話「絕對要審慎,再審慎!」因此「萬事莫若疫苗急」,如果外購疫苗能及早到貨,人民的惶恐就不會與日俱增,也不會走至封城地步。

然而,疫苗到貨日期從去年喊話至今年首季,進口數量遠不如預期,讓蔡總統及執政團隊民調直直落,而彭博社最新發布的全球「抗疫韌性排行」,台灣在過去一個月內從第五名下滑到15名外,也與台灣疫苗施打率僅約1%有關。

諷刺的是,去年執政黨一再大內宣及大外宣,強調台灣是防疫模範生,確診數相當少,控制得宜,但今年5月間本土疫情大爆發,一發不可收拾,台灣這次再度因防疫登上國際媒體版面,但不是因為防疫好棒棒,而是防疫超前部署「破功」。

《時代雜誌》日前以「虛假的安全感和私密的小茶水,如何破壞台灣對COVID-19防禦」(How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan’s COVID-19 Defenses)」為標題,撰文評論台灣防疫問題,內容點名台灣防疫「吹牛」破功,甚至文中以「vaunt」(吹噓)一詞重話批評,並提及「華航諾富特」、機師「3+11」破口,及台灣疫苗不足、整體鬆懈心態等。

外媒的評析,令台灣啞口無言。這次本土疫情來勢洶洶,死亡人數激增,在在讓全民不得不嚴厲檢視:蔡政府口口聲聲「超前部署」,一年多了,疫苗採購數量、爭取疫苗代工及國產研發等實績在哪裡?

國台辦近期表態捐贈台灣疫苗,政府以統戰視之冷處理,外媒認為台灣領導階層陷入病毒與政治的兩難。惟上海復星代理的BNT是德國原廠生產,連指揮中心發言人莊人祥都出面證實,但有心人士卻故意誤導是大陸製,難道不是搞意識型態?

政府既婉拒大陸捐贈,卻未能積極爭取美日、歐盟及世衛等盟友大力支援,採購疫苗到貨速度牛步化,令地方首長及第一線醫護,天天急得像熱鍋上螞蟻。

很多科技業者及宗教團體眼見疫苗到貨緩不濟急,都急欲伸手幫政府一把,但指揮中心卻開出企業及民間採購疫苗八大條件、二大原則,各界聽不下去砲轟政府「刁難」,質疑指揮中心的聲浪爆表,逼得總統府及立院黨團總召柯建銘不得不跳出來緩頰,強調政府一定會協助民間加快審查程序。

本土確診案例並未趨緩之際,人心惶惶,台灣不分官方、民間,不分朝野,應該同島一命,只要民間有本事採購到疫苗,政府應從寬從速設立綠色通道、快速簡便審查程序,這才是國人此刻最殷切期盼的事。

台灣不需搞疫苗政治學,中央及地方不必在意誰搶功,應以人命為當前第一要務,只要國際認可、安全且有效的疫苗,不論管道如何,政府張臂歡迎都唯恐不及了,何需設下層層關卡?豈不落人口實!