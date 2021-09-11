BNT開打 第9輪疫苗預約、接種時程這裡看

圖／中央流行疫情指揮中心提供

指揮中心11日宣布，第九期疫苗接種將提供BNT與高端疫苗施打。其中，BNT疫苗，將開放18-22；65歲以上；40歲以上第九類，且意願登記選擇BNT的民眾。

指揮中心指出，想打BNT疫苗者，意願登記須在9月17日12時完成登記或修改。預約時間為9月20日至22日，施打日前為9月25日至10月2日。

對12-17不在校及不在籍學生，指揮中心也自9月14日開放，至預約平台登記意願，至於預約接種時間，指揮中心再另行公布。

BNT來了！指揮中心宣布 9／20起預約、9／25起接種

中央流行疫情指揮中心宣布，第九輪疫苗將同時開放BNT及高端疫苗。BNT開放18至22歲、65歲以上民眾，以及40歲以上第九類對象；高端疫苗則開放符合接種間隔滿4周以上的民眾，可接種第2劑。

指揮中心表示，符合資格的民眾請於9月17日中午12點前完成意願登記或修改，開放預約時間為9月20日上午10點至9月22日中午12點止，BNT施打時程為9月25日至10月2日，高端施打時程為9月30日至10月2日。

另外，12至17歲不在校施打及不在籍學生，9月14日上午10時起可至疫苗預約平台意願登記BNT疫苗，接種時間再依指揮中心公布實施。

（中時新聞網 王嘉慶 、中時 王家瑜）