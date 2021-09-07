航海王乘風破浪 晶圓雙雄回檔 18檔閃耀全場

台股今（7日）加權股價指數收盤報17428.87點，跌66.43點，跌幅0.38％，成交量為3343.88億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計無敵、宅配通、VHQ-KY、凌泰等18檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運類股波動最大，上漲6.25％，其他、零組件類股跌幅明顯，分別下跌1.74％、1.28％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達8％的有14檔，前10名皆為漲停，依序為無敵（8201）、宅配通（2642）、嘉里大榮（2608）、雃博（4106）、康那香（9919）、保齡（1760）、亞諾法（4133）、毛寶（1732）、恆大（1325）、美德醫療-DR（9103）。

上市股今跌幅超過5％的有11檔，前10名有跌停的偉詮電（2436）、新唐（4919），其餘為智原（3035）、鉅祥（2476）、富鼎（8261）、威鋒電子（6756）、展宇（1776）、錩新（2415）、一詮（2486）、健和興（3003）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、長榮（2603）、陽明（2609）、群創（3481）、友達（2409）、中鋼（2002）、台新金（2887）、矽統（2363）、萬海（2615）、四維航（5608）。

上櫃有13檔7％以上漲幅，漲幅前6名都是漲停，有VHQ-KY（4803）、凌泰（6198）、律勝（3354）、瑞基（4171）、合世（1781）、網家（8044），其餘為優盛（4121）、正德（2641）、熱映（3373）、昇華（4806）。

今日上櫃有14檔股票有8％以上跌幅，跌幅前10名有晶宏（3141）、創惟（6104）、九齊（6494）、燦星旅（2719），4檔跌停。其餘為統振（6170）、禾瑞亞（3556）、雙鴻（3324）、致振（3466）、點序（6485）、應廣（6716）。

上櫃成交量前10名個股依序為正德（2641）、合晶（6182）、世界（5347）、鈺創（5351）、精剛（1584）、頎邦（6147）、漢磊（3707）、創惟（6104）、大國鋼（8415）、晶宏（3141）。

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