AIT新任處長孫曉雅拜會貿協 聚焦台美供應鏈

新任美國在台協會AIT處長孫曉雅於1日偕副處長柯傑民拜會外貿協會，貿協董事長黃志芳認為，現階段台美夥伴關係以供應鏈重組、基礎建設鏈結、疫後復甦成長最重要，也是最佳合作時機。

黃志芳說，現階段後疫情時代的美國環境，不僅適合大型跨國企業赴美投資，也很適合台灣的科技業及中小企業赴美布局，貿協提出布局美國行動方案，包括在美國的台灣形象展與台美專家諮詢網絡，都將是未來與AIT的重要合作項目。

孫曉雅亦認同未來貿協赴美訪團聚焦的產業，包括醫材、電動車及半導體，這也是拜登政府關切的關鍵產業。此外，美國商機日、EV（電動車）圓桌會議及Select USA活動等，都是雙方可緊密合作的項目，對於未來在美國舉辦的台灣形象展也給予肯定及支持。

黃志芳率管理階層會見AIT一行人，除介紹貿協過往50年的重要軌跡及貿協數位轉型的創新理念，並表示過去兩年貿協與AIT在供應鏈重組議題上密切合作，未來貿協推動在美國的台灣形象展、台美供應鏈聯合小組平台都將與AIT有更深化的合作關係。

近年來台美關係升溫，貿協與美國夥伴AIT、ASOA（美國各州在台辦事處）等也先後成立台美商務交流中心、台美企業聯盟，並且與AIT協力推動供應鏈重組，發表聯合聲明，擴大印太地區理念相近夥伴的合作；在今年的美國商機日暨臺美經貿論壇中，也會進一步啟動美國基礎建設的合作議題，呼應美國Build Back Better政策。

（工商時報 李麗滿）

AIT孫曉雅密集拜會部會 討論台美合作議題

AIT首任女性台北辦事處處長孫曉雅上任後馬不停蹄拜會各單位，AIT發文表示，孫曉雅過去幾天陸續與台北市長柯文哲、科技部長吳政忠、新北市長侯友宜、財政部長蘇建榮、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長李永得、外貿協會董事長黃志芳，以及台灣美國事務委員會主委楊珍妮等官員會面。

在與柯文哲會面時，孫曉雅了解台北市如何透過姊妹市夥伴關係進行雙邊合作，以及北市的優先政策。

孫曉雅拜會蘇建榮時，討論美台經濟繁榮夥伴對話及供應鏈議題，她與許銘春討論新冠肺炎疫情如何影響台灣的勞動政策。

AIT表示，孫曉雅在這些會面中，重申她對推動並深化美台夥伴關係的承諾，並強調美台共享的民主和經濟價值，以及美國對台灣恆久的承諾。

（工商時報 彭媁琳）