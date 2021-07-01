5月製造業景氣 降為黃紅燈

台經院1日公布5月製造業景氣燈號，5月整體製造業景氣信號值月減0.82分至17.71分，燈號由紅燈降為代表揚升的黃紅燈，為今年來第三個黃紅燈，並有近四成業者看好未來半年景氣展望。各細部產業中，金屬機械大類的景氣信號最為突出，續持4月代表繁榮的紅燈，其中的機械設備業及至5月甚至亮出今年來的第四顆紅燈，景氣熱到滾滾燙。

台經院景氣預測中心指出，金屬機械大類中的金屬基本產業、機械設備，5月景氣燈號都亮出繁榮的紅燈，前者是因鐵礦砂、廢鋼等國際原物料價格維持高檔，及南美礦國疫情反覆產能緊縮，生產及出口分別創歷史單月次高及新高；後者則是受惠於半導體、5G相關產業，以及自動化設備需求持續熱絡，在需求面、經營環境面指標推升下，出口、生產及外銷訂單仍有雙位數成長。

至於出口值、外銷訂單及生產指數已超過連16紅的電子零組件業，全球企業與家庭需求未曾停止，進而推升售價面、原物料投入面等指標。

台經院表示，由於產業基數已然墊高，加上部分電子廠此波發生移工染疫，影響經營環境面指標，導致5月電子零組件業景氣燈號由4月紅燈降為黃紅燈。僅有電力設備業方面，受惠新型態設備商機發酵及回流企業、半導體廠商建廠與投產需求，生產及出口皆有雙位數成長，5月景氣燈號轉佳至紅燈。

台經院景氣預測中心分析，5月全國因疫情進入第三級警戒，部分服務業已明顯受到衝擊，製造業也有零星移工染疫，所幸近期製造業防疫措施得當，尚未造成大規模停工問題。

就5月景氣信號各主要組成項目觀察，經台經院試算模型加權後，信號值減少0.82分，其中僅原物料投入面增加1.41分，在分數減少方面，則以經營環境面減少1.48分為最多，其次為需求面減少0.70分，售價面及成本面皆減少0.03分，燈號座落於代表景氣揚升的黃紅燈。至於同月不同產業燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重由4月的0.46％降至5月的零，完勝整體製造業的景氣復甦。

展望未來，台經院認為，變種病毒疫情肆虐全球，加上中美關係發展不確定，可能影響製造業表現，但在全球經濟強勁復甦及主要國家擴大基礎建設方案激勵下，可望支撐下半年製造業的表現。