運輸延誤惡化 美歐供應商爭找陸備貨

沃爾瑪、塔吉特、亞馬遜和其他大型零售商的供應商告訴路透，為避免受到全球運輸延誤波及，今年提前數週向中國製造商訂購聖誕節日商品。

路透調查了美國和歐洲的十幾家供應商和零售商，從玩具到電腦設備，無所不包。所有人都預計假期庫存會因運輸出現瓶頸，包括全球貨櫃短缺和最近疫情導致中國南方鹽田港關閉，而出現長達數週的延誤。

零售商面臨的風險是，當購物者打開錢包準備大買特買玩具、服裝和其他東西時，商品會嚴重脫銷。洛杉磯MGA Entertainment的首席執行官Isaac Larian說，「到時候會非常、非常混亂」。該公司向亞馬遜、沃爾瑪和塔吉特出售多種品牌的玩具。

Larian說，他的公司有玩具滯留在鹽田港的上百個貨櫃中。如果他不能為零售客戶獲得足夠的庫存，就會大大損害聖誕節的銷售。

航運阻塞的原因不僅僅是鹽田港貨物積壓。鹽田港被認為是亞馬遜在中國的第一大海港，根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）旗下貿易數據公司Panjiva的數據，在截至5月31日的三個月裡，鹽田港佔到亞馬遜處理的貨運量的32.4％。

雖然鹽田港在6月24日重新開放，但貨櫃的短缺仍使航運活動無法全面恢復，在全球範圍內，貨船被超額預訂，貨櫃滯留在錯誤的地方，港口擁擠不堪。

產品堆積在工廠車間、倉庫停車場、海港碼頭和鐵路貨場，有可能造成比2020年假期「貨運末日（shipageddon）」更嚴重的航運阻塞，當時許多商品在聖誕節後才抵達目的地。

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