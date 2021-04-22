大浪淘金 航運股爆千億量

航運股22日盤中觸礁，包括長榮、萬海帶量一殺，所幸洗盤後再度拉回，一來一回間航運股爆出千億元的成交天量，法人指出，股民搶當航海王反而讓航運股負重難行，震盪清洗不會太久，預期在首季財報與4月營收公布後將再啟攻勢。



傳產股22日整體成交值占整體比重達49.39％，自2010年以來再度超越電子成交比重，其中上市航運類股22日成交值高達1,170億元，創下歷史新高，占比高達17.93％。指標股長榮單日成交金額也首度突破600億元，足足較台積電的226.26億元多出2倍以上。



萬寶投顧董事長朱成志解釋，這種量不能用過去的思維看待，以前是大戶、中實戶在當沖，現在反倒是散戶跑進來沖沖樂，投機氣氛濃厚外，量也是虛的。可是多頭氣氛也並不會因天量就結束，況且以殖利率或獲利的角度，指數都還有表現空間。



譬如長榮的「護國神船」氣勢已超越「護國神山」，在22日法說會前夕，外資與本土券商不約而同將長榮目標價調至百元以上，以22日收盤價72.9元計算，仍有近四成的漲幅空間。朱成志認為，航運股22日爆大量上沖下洗不用太過擔憂，當沖過後新的一天又是重新來過，資金熱度會越來越興盛。



包括長榮在內，四維航、中航、陽明、萬海、裕民、台航、新興、慧洋-KY、正德、台驊投控及益航等散裝與貨櫃航運股22日振幅皆逾10％。



宏遠投顧副總經理陳國清指出，股民搶當航海王都坐在船上不下船，加上第一季季報進入倒數階段，「妖魔鬼怪」的股票也會現形，部分資金先行獲利出場，待貨櫃航運股第一季季報與四月營收公布後，籌碼清洗告一段落再伺機回補，急漲急跌的洗盤，不會整理太久。



陳國清表示，類股輪動架構已經改變，漲價題材股取代前一波高本益比電子成長股，投資人在操作上應以今年每股盈餘有機會超過20元以上的長榮、陽明、萬海等貨櫃航運三雄股價為依歸，只有三雄股價走高，其餘漲價股才敢漲，因為股價會有倫理及比價效應。