航空雙雄美國線貨運 月底漲價約30％

航空貨運市場因為海轉空貨載增加，航空公司繼4月中大幅調升歐洲線運價之後，3月初才大幅調升運價的美國線又喊漲，華航22日率先通知本月28日起再調漲運價25～35％，長榮航空傍晚也通知29日起調漲20～30％。攬貨業者指出，目前美西線運價已經高過去年5月天價，這次如果運價漲足，美東線也將破去年5月最高運價。



3月起，航空公司就因飛機歲修、故障，加上機組員檢疫嚴格等原因，出現航班不足，運價高漲現象，隨後「長賜輪」擱淺事件讓歐洲、地中海與美國東岸貨櫃航班船期延誤，美西塞港又遲未改善，海運部分急貨改轉空運，讓原就艙位緊張的空運跟著擠爆。



因海運艙位不足，3月來海轉空除了健身器材，泰國也有經台灣轉運的輪胎包艙運送持續進行中，導致舊金山與洛杉磯航線都有其他貨物被往後積壓的狀況，如果想列為優先運送，每公斤要付新台幣460元。



而本月20日國內傳出兩名國籍航空貨機機師染疫，牽連131名接觸者，讓攬貨公司與貨主人心惶惶，擔心機師調度困難，班次和艙位都會減少，缺艙問題會更加惡化。



目前美西線與歐洲線運價都已經超越去年5月創下的歷史高峰紀錄，舊金山與亞特蘭大因為航班不足，運價也是創新高，而舊金山與洛杉磯訂艙已經滿到5月第一周，芝加哥、達拉斯也都是暴艙。



美西線運價目前每公斤高達台幣440～450元；另美東線高達470元，攬貨業者估計，這次美東線估季運價會提高到台幣500～520元，美中約台幣490～510元，突破去年5月搶運防疫物資時創下台幣500元新高。



相關業者分析，航空公司能否因這一波創新高的運價讓獲利優於去年第二季，要看高運價能維持多久，至於攬貨業者，因為這一波不少是東南亞來的轉口貨，因此增加的獲利不在台灣業者身上。



攬貨公司指出，目前較大型的棧板貨委運都有困難，利用客機運送的紙箱貨相較之下就比較寬鬆些，但是紙箱裝的都是體積小的輕貨，難解多數出口商燃眉之急。