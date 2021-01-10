缺櫃惡化 運價2月再漲兩波

大陸攬貨業者指出，春節前美國線已無艙位可訂，台灣業者則表示，本月底前確實已訂不到艙，上周一家運動服飾大廠8大箱（40呎櫃）貨物運到美東，自願加價五成，以1.2萬美元搶艙，而美國西岸港口壅塞惡化，候港時間長達一到兩周，九成航商估缺櫃問題會持續三個月以上，船公司2月春節前後已有兩波漲價規劃。



包括我國兩大貨櫃船公司在內，八家大型貨櫃船公司已向美國聯邦海事委員會提出2月1日調漲基本運價1000美元方案（GRI），實際上這項方案有船公司從去年10月開始就逐月申報，但最後都以附加費或買艙費形式替代，但因疫情讓港口、內陸運輸物流都跟著惡化，攬貨業認為2月1日的GRI實施機率很高。而有船公司已宣布2月中農曆春節期間多條航線，包括進口線都有調漲方案。



另有些轉到高價快遞的急貨也出現狀況，UPS因為亞馬遜倉庫爆滿，上周宣布暫停全歐洲範圍收貨，主要原因是去年第四季電商全年最大銷售節日結束後，開始進入退貨潮，電商貨銷售大增，退貨量也大增23％，UPS每日約處理175萬份退貨。另本月6日聯邦快遞有一批運到南京的貨驗到新冠病毒，倉庫被封，市場狀況連連，風聲鶴唳。



大陸的中國船東協會上周針對天價運費邀集相關貨櫃船公司開會，針對目前市場狀況，業者都表示情況非船公司所能掌握，所有閒置船隻都已重新投入市場，但像洛杉磯港候港時間已經從4天拉長到一到兩周，加上冬季天候不佳，讓多國碼頭壅塞更加惡化，內陸運輸因疫情缺工，加上天候，更是一團亂。



根據中國航運景氣調查顯示，超過九成的貨櫃船公司都表示缺櫃問題將會持續三個月以上。攬貨業指出，目前的天價運費，已讓很多中小型出口商被迫停止營運，運價加上匯率，貨物是賣一批賠一批、不如不賣。



東南亞線運價去年11月才開始飆漲，去年初台灣運越南每箱（20呎櫃）運價不到100美元，11月初大漲前每大箱運價250美元，現在已跳升到500到600美元，不過與上海到越南的735美元相較還算低廉。



第一季原是貨櫃船運市場淡季，很少看到船公司在季內開新航線，但是萬海航運剛宣布本月12日起開闢上海-台灣-胡志明航線（CV7）航線，將配置兩艘實裝約650箱船舶擔任定期巡航服務，讓很多屬於急貨的原物料能夠順利運往越南。