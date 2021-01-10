晶片缺貨 美日車廠受災

去年各國政府祭出龐大振興計畫後，購車需求急速回溫，無奈車用半導體產能跟不上需求，近日陷缺貨窘境，迫使福特、本田、日產宣布減產以對，令外界擔心今年半導體缺貨將衝擊全球汽車業。



福特汽車8日宣布，原定今年下半才要實施的肯德基州廠停工計畫提前到本周開始實施，原因是重要的半導體零件缺貨。位於肯德基州路易維爾（Louisville）的組裝廠雇用3,900名員工，主要生產福特Escape及林肯Corsair休旅車。



福特發言人菲爾克（Kelli Felker）表示：「我們正密切和供應商合作，設法化解全球半導體供貨短缺對汽車生產造成的影響。」



本田及日產汽車雖未宣布廠房停工，但也相繼縮減產量來應付半導體缺貨問題。日產8日宣布，位於日本神奈川縣的廠房開始減產。該廠房主要生產超小型車Note，但這款車不在美國銷售。



日產美國發言人勒佛卡特（Lloryn Love-Carter）表示，日產在美國的生產作業尚未受到半導體供應短缺影響，目前公司仍持續和上游供應商共同觀察半導體供貨情形，並評估未來可能對北美汽車生產造成的影響。



本田汽車同樣宣布自1月起日本產量減少4千台，而減產車款主要是三重縣廠房生產的小型車Fit。本田去年度全球產量477萬台，減產4千台或許比例不大，但內情人士透露2月起減產幅度可能擴大，仍舊令外界擔心上游缺貨帶來的衝擊超乎預期。



去年初疫情爆發初期各國下令封城造成各地半導體廠停工，且當時疫情高峰期購車需求銳減，令許多半導體供應商在廠房復工後調整產能配置，不料隨後各國陸續祭出龐大振興計畫，再加上去年夏天各地解封後購車需求急速回溫，讓半導體廠措手不及。



福斯汽車在去年底已宣布調整中國、北美及歐洲生產計畫。通用汽車目前未受影響，但表示公司正密切觀察上游供貨情形。